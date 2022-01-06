Что известно о скончавшемся актере из «Кин-дза-дза!» Михаиле Бычкове

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 9 625

Артист ушел из жизни в первый день 2022 года в возрасте 1971.

Что известно о скончавшемся актере из «Кин-дза-дза!» Михаиле Бычкове

Фото: Кадр из фильма "Из жизни Потапова" (1985)

В первый день 2022 года скончался советский актер Михаил Бычков, сыгравший не в одном десятке фильмов. 5-tv.ru рассказывает, чем он запомнился зрителям.

Будущий артист родился 21 июня 1950 года в Переславле-Залесском Ярославской области. В 1968 году поступил на актерский факультет театрального училища имени Щепкина, затем начал работать в театре на Малой Бронной. В кино Бычков начал сниматься в 1973 году. С 1989 по 1994 годы он выходил на сцену и занимался постановками Московского молодежного театра на Ордынке, а с 1994 по 1996 годы — работал в цирковом театре «Антрэ». Всего он снялся в 50 фильмах, среди которых «Кин-дза-дза!», «Покровские ворота», «12 стульев», «Борис Годунов». Также Бычов участвовал в 70 спектаклях, в трех операх и двух балетах.

В канун Нового года, пишет сайт KP.RU, Бычков вместе с супругой пришел в гости к сыну. Выпив бокал шампанского в кругу семьи он вернулся домой и лег спать. Позже мертвым его обнаружила супруга. Она вызвала медиков, которые позже констатировали смерть актера. Ему был 71 год. У Бычкова, кроме жены и сына также остались четыре внука.

Ранее 5-tv.ru писал, умер основатель крупнейшего в РФ интернет-магазина Holodilnik.ru Валерий Ковалев.

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