Российские спортсмены заняли первые шесть мест на Кубке по стрельбе в Киргизии

Российские спортсмены заняли первые шесть мест на Первом международном Кубке ILRSF, прошедшем в Киргизии.

ILRSF — это соревнования по высокоточной стрельбе на дальние дистанции. В них приняли участие более 40 спортсменов из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и России.

Представители РФ показали лучший результат, заняв первые шесть мест в индивидуальном зачете. Победителем стал Максим Гуменюк, вторую ступень пьедестала занял Агабек Сифербеков, а бронзу завоевал Алексей Каширин. В командном зачете также все три призовых места заняли российские спортсмены.

Спортсмены РФ выступали с винтовками BespokeGun Specter отечественного производства. Перед спортсменами стояла задача поразить цели на растояниях в 1000 и 1600 метров.

«На таких дистанциях результат определяется уже не только способностью точно произвести выстрел. Стрелок должен правильно оценивать ветер по всей траектории полета пули, учитывать температуру, атмосферное давление и другие факторы, рассчитывать необходимые поправки и корректировать их непосредственно в ходе упражнения», — отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что в августе проходили подобные международные соревнования в Южной Африке ELR King of 1 Mile South Africa. Там также российские спорстмены Максим Каданцев и Алексей Дубровин одержали победу, поразив 14 целей из 15 на расстоянии до одной мили (1609 метров).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские юниоры вернулись с семью медалями с чемпионата мира по плаванью на открытой воде. Турнир проходил в Аргентине.

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