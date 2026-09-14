Российские спортсмены заняли первые шесть мест на Кубке по стрельбе в Киргизии

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Команда выступала с винтовками отечественного производства.

Фото, видео: Telegram/ Sniping.ru / snipingrupublic; BespokeGun/ bespokegun; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские спортсмены заняли первые шесть мест на Кубке по стрельбе в Киргизии

Российские спортсмены заняли первые шесть мест на Первом международном Кубке ILRSF, прошедшем в Киргизии.

ILRSF — это соревнования по высокоточной стрельбе на дальние дистанции. В них приняли участие более 40 спортсменов из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и России.

Представители РФ показали лучший результат, заняв первые шесть мест в индивидуальном зачете. Победителем стал Максим Гуменюк, вторую ступень пьедестала занял Агабек Сифербеков, а бронзу завоевал Алексей Каширин. В командном зачете также все три призовых места заняли российские спортсмены.

Спортсмены РФ выступали с винтовками BespokeGun Specter отечественного производства. Перед спортсменами стояла задача поразить цели на растояниях в 1000 и 1600 метров.

«На таких дистанциях результат определяется уже не только способностью точно произвести выстрел. Стрелок должен правильно оценивать ветер по всей траектории полета пули, учитывать температуру, атмосферное давление и другие факторы, рассчитывать необходимые поправки и корректировать их непосредственно в ходе упражнения», — отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что в августе проходили подобные международные соревнования в Южной Африке ELR King of 1 Mile South Africa. Там также российские спорстмены Максим Каданцев и Алексей Дубровин одержали победу, поразив 14 целей из 15 на расстоянии до одной мили (1609 метров).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские юниоры вернулись с семью медалями с чемпионата мира по плаванью на открытой воде. Турнир проходил в Аргентине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:45
«Щита» не будет: почему новую квартиру Долиной все равно могут конфисковать
16:35
Жену солиста «Руки Вверх!» Жукова оштрафовали за невовремя поданные документы
16:24
Российские спортсмены заняли первые шесть мест на Кубке по стрельбе в Киргизии
16:15
«Не хочу плакать»: Волочкова не знает, кто будет заниматься ее похоронами
16:05
Ушел в горы один и не вернулся: в Сочи четыре дня ищут пропавшего туриста
16:00
Автобус влетел в магазин: появилось видео момента аварии в Симферополе

Сейчас читают

Сентябрь в Европе не задался: Газ за тысячу — да еще и безветрие
Стресс, сахар и бессонница: главные и неочевидные причины осенних простуд
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение
Лариса Долина рискует потерять квартиру за 250 миллионов

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен