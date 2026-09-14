Жену солиста «Руки Вверх!» Жукова оштрафовали за невовремя поданные документы

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Василиса Власова
Василиса Власова 33 0

На судебное заседание Регина Бурд не явилась.

Жену солиста «Руки вверх» Жукова оштрафовали за документы

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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Регину Бурд, жену солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, оштрафовали на 300 рублей. Женщина несвоевременно подала документы в территориальные органы Социального фонда России (СФР). Об этом стало известно 5-tv.ru.

Согласно материалам дела, Бурд предъявлено обвинение по статье, которая предусматривает наказание за несоблюдение установленного порядка и сроков направления документов и сведений в территориальные органы СФР.

Нарушение закона несет административную ответственность. Штрафы в разных случаях составляют от 300 до 500 рублей и от 1000 до 2000 рублей.

Уточняется, что Бурд, будучи генеральным директором ООО «Любовь и сладости», нарушила Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», подав с опозданием отчетность за полугодие 2025 года.

Документы следовало предоставить не позднее 25 июля 2025 года, однако Бурд сдала отчет только 24 октября. На судебное заседание супруга звезды и вовсе не явилась.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лидер группы «Руки Вверх!» заявил о планах открыть свой собственный театр.

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