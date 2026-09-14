Ушел в горы один и не вернулся: в Сочи четыре дня ищут пропавшего туриста

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Василиса Власова
Василиса Власова 42 0

Маршрут мужчины остается неизвестным — в МЧС свой поход он не регистрировал.

В Сочи спасатели ищут пропавшего туриста

Фото: © РИА Новости/Артур Лебедев

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В Сочи спасатели четыре дня ищут пропавшего туриста

Спасатели ЮРПСО МЧС России совместно с сотрудниками краевой АСС «Кубань-СПАС» и Южного конно-кинологического спасательного центра с 10 сентября ведут поиски пропавшего в горах Сочи туриста.

«С просьбой о помощи в спасательный отряд МЧС обратились родственники пропавшего. Точной нитки маршрута у них не было. Телефон пропавшего недоступен», — говорится в сообщении службы в мессенджере МАКС.

Мужчина отправился в одиночный поход 2 сентября, а через несколько дней должен был выйти на связь и сообщить место окончания маршрута. Свой поход в МЧС России он не регистрировал.

Сотрудники спасательных служб осматривают хребет Иегош и склоны горы Волчицы. До этого были обследованы горно-лесной массив хребтов Алек, Ац, Ажек, реки Чвижепсе и Хоста, а также горно-лесная местность села Воронцовка.

Поиски продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Камчатке ищут туриста, пропавшего у вулкана Плоский Толбачик.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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