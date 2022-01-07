🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 января, растущая Луна в Рыбах — период, когда на первый план выходит воображение. Дела, требующие конкретики, лучше отложить, и потратить время на активный отдых, увлекательное путешествие или творчество. Это один из самых ответственных дней, во время которого можно проверить свои возможности и заложить фундамент будущих начинаний.

♈ Овен

Овнов ожидает благоприятный день, во время которого им удастся преодолеть все преграды на пути к намеченной цели. Не исключены неожиданный поворот событий, новое знакомство и открытие новых перспектив. Чтобы завершить все задуманные дела, звезды советуют правильно распределять силы между работой и домом.

Космический совет: четко распределяйте усилия между работой и домом.

♉ Телец

Жизненный потенциал Тельцов будет на высоте, однако не исключено появление небольших трудностей, особенно в рискованных делах. Звезды предупреждают, что деловые партнеры могут запутать или обмануть, несмотря на новогодние каникулы.

Космический совет: будьте внимательны при общении с партнерами.

♊ Близнецы

Близнецов ожидает день реализации творческой энергии и самовыражения. Период особенно благоприятен для женщин. Возможны романтические встречи, свидания и флирт. Звезды обещают открытие новых источников заработка.

Космический совет: найдите новый источник заработка.

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♋ Рак

Ракам не стоит соглашаться на предложения друзей или партнеров об участии в совместных проектах — звезды не способствуют решительным переменам. Кроме того, вероятны финансовые потери и обман.

Космический совет: будьте внимательны к авантюрам друзей и партнеров.

♌ Лев

Львам выпадет шанс развеяться и приятно провести время в кругу родных. Звезды призывают к сдержанности, так как не исключены конфликты и недоразумения. День идеально подходит для решения бытовых проблем и общения с семьей.

Космический совет: проведите Рождество Христово с семьей.

♍ Дева

Звезды обещают Девам получение прибыли при содействии друзей или родственников. Кроме того, возможны сюрпризы и подарки. День подходит для планирования досуга и отдыха. Все важные мероприятия лучше перенести на вечер.

Космический совет: не планируйте ничего важного утром.

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♎ Весы

За что бы ни взялись Весы − их ожидает успех. Деловые контакты и идеи непременно принесут доход в ближайшем будущем. Важно не переоценить собственные силы и обратить внимание на самочувствие − переутомление крайне нежелательно для здоровья.

Космический совет: будьте внимательны к своему здоровью.

♏ Скорпион

Звезды советуют Скорпионам следить за словами − от этого зависит их успех в этот день. Нетактичное замечание, или бурная эмоция могут испортить ситуацию как в делах, так и в личной жизни.

Космический совет: сегодня следует держать язык за зубами.

♐ Стрелец

Стрельцы будут энергичны и уверены в себе. Их обаяние благотворно повлияет на исход многих дел и поможет решить важные вопросы. Звезды сулят представителям знака интересное общение, встречи и свидания.

Космический совет: займитесь решением важных вопросов.

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♑ Козерог

Козерогам выпадет шанс проявить себя и преодолеть многие сомнения. День предвещает им продуктивное взаимодействие с друзьями и близкими, разговоры по душам, откровения и инсайты в личной жизни.

Космический совет: следует многое переосмыслить.

♒ Водолей

В первой половине дня Водолеи смогут решить множество вопросов. Однако после обеда усилятся негативные тенденции: звезды предупреждают о возможных финансовых потерях и неприятностях. Вечер лучше провести в спокойной обстановке.

Космический совет: проведите вечер в спокойной обстановке.

♊ Рыбы

Звезды советуют Рыбам избегать риска и действовать давно проверенными способами. Лучше избегать дел, связанных с деньгами, и контролировать покупки. У холостых представителей знака появится шанс встретить человека, с которым сложатся длительные отношения.

Космический совет: тщательно контролируйте финансы.

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