Под покровительством Тигра: желания каких знаков зодиака исполнятся в 2022 году

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист 37 409

Счастливый билет на исполнение желаний звезды дадут далеко не всем.

Под покровительством Тигра: желания каких знаков зодиака исполнятся в 2022 году

Фото: Depositphotos / Andreus

Особая удача улыбнется в 2022 году представителям пяти знаков зодиака. Их ждет исполнение заветных желаний, загаданных в новогоднюю ночь, а также множество счастливых шансов, встреч и перспектив.

Овны

Первыми среди таких баловней судьбы оказались Овны. В новом году их ждет знакомство с приятными людьми, которые поспособствуют карьерному росту представителей этого знака, пишет «Белновости».

Овнам выпадет редкий шанс встретить того самого близкого и родного человека, о котором они мечтают. Однако им определенно не стоит идти на поводу у сиюминутных желаний и принимать необдуманные решения — это может закончиться далеко не лучшим образом.

Львы

После трудного года, полного испытаний на прочность, Львам наконец-то улыбнется удача. В 2022 году они закроют все повисшие мертвым грузом проекты и задачи, смогут успешно осуществить свои желания.

Представителям этого знака стоит быть благодарными Вселенной за такие подарки и получать от них максимум удовольствия.

Стрельцы

Для Стрельцов 2022 год станет годом путешествий. Они наконец-то смогут отправиться в те страны, которые давно хотели посетить. Их также ждет продвижение по карьерной лестнице и приятный денежный бонус.

Рыбы

Невероятные перемены сулит новый год Рыбам. Если они проявят настойчивость в достижении своих целей, то их ждет небывалый успех в карьере и бизнесе. Важно сконцентрироваться на одном проекте, не распыляясь на кучу задач.

Водолеи

Белая полоса ждет в 2022 году Водолеев. Перемен к лучшему им можно ждать уже в новогодние праздники. Представители этого знака получат то, о чем давно мечтают. Кто-то — улучшение материального положения, а кто-то — слова любви.

Ранее 5-tv.ru писал о пяти знаках зодиака, представительницы которых — невероятные красотки.

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