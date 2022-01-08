Пресняков отчитал отца после драки с Паниным: «Нафига выкладывать этот зашквар»

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков в канун Нового года сразился с Алексеем Паниным и одержал в октагоне победу над актером. Однако после поединка музыкант решил отчитать своего отца Владимира Преснякова-младшего за то, что тот похвалился постером о бое наследника. Ведь, по его мнению, подобная «слава» тяготит и вовсе не на руку.

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«Ну, нафига это выкладывать. Даже я сам не выкладываю этот зашквар», — написал в комментариях к публикации отца Никита Пресняков.

Instagram @presnyakovvladimir

Однако еще до хвалебной публикации Владимира Преснякова-младшего, Никита на своей странице в Instagram фанатам рассказал, что для участия в поединке с Паниным ему пришлось осваивать приемы.

«Было три дня, чтоб немного обучиться боксу и выйти в октагон. Сам не понял как меня занесло <...>, но как-то так вот вышло. В любом случае опыт», — написал Пресняков после поединка, подкрепив к словам фото в боксерских перчатках.

Instagram @npresnyakov

Бой между Никитой Пресняковым и Алексеем Паниным стал результатом конфликта. Музыкант негативно оценил «слабый» поединок актера Никиты Джигурды с эпатажной знаменитостью Александром Шпаком. Панин, который приехал из Испании, чтобы поболеть за своего знакомого, вступился за Джигурду. В словесной перепалке внук Примадонны обвинил скандального актера в грязном пиаре. Панин не мог оставить эти обвинения без ответа и вызвал Никиту Пресянкова на бой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Подольская и Пресняков-младший купили сыновьям квартиры в Москве.