Стрельба и тела убитых повсюду: в Алма-Ате рассказали о последствиях беспорядков

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 670

По словам местного жителя, в разгромленных магазинах не осталось продуктов, и ситуация становится критической.

Стрельба и тела убитых повсюду: в Алма-Ате рассказали о последствиях беспорядков

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
Протесты в Казахстане

Житель Алма-Аты, фотограф Григорий Беденко описал обстановку в разгромленной беспорядками Алма-Ате. По его словам, ситуация в городе близка к критической. Тела убитых — прямо под ногами, автозаправки и магазины разрушены, в скором времени могут возникнуть серьезные проблемы с пропитанием, а с пустыми баками алмаатинцы даже не смогут экстренно покинуть опасную зону.

«Местами возникают перестрелки. Лежат неубранные тела. Очень много машин — как военных, так и гражданских. Разгромлены все крупные торговые центры, людям фактически негде купить продукты. Заправки в основном не работают, у людей заканчивается топливо», — рассказал Беденко РЕН ТВ.

Фотограф отметил, что хоть в городе появились миротворцы от России и Армении на спецтехнике техникой и увеличилось число военных Минобороны Казахстана, передвигаться по нему все еще страшно. По словам жителя Алма-Аты, в груду мусора и осколков превратились все офисы крупных телекомпаний, полностью уничтожен офис телекомпании «Мир», а здание администрации и резиденция президента сожжено.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января — накануне цены на топливо выросли вдвое, и жители крупных населенных пунктов вышли на улицы протестовать. Митинги переросли в массовые погромы, мародерство и кровопролитие. Участники протестов блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, жестоко атаковали силовиков и отнимали их оружие, безжалостно убивали. Двое правоохранителей были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил правительство, возглавил Совбез вместо Нурсултана Назарбаева и обратился за помощью в ОДКБ. По решению Совета коллективной безопасности организации в республику направлены миротворцы из подразделений вооруженных сил РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Подразделения прибывают в зоны терактов круглосуточно.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, бывший председатель КНБ Казахстана Карим Масимов был задержан по делу о госизмене. Президент 6 января освободил чиновника от должности.

Тема:
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