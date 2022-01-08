Будь здоров, не кашляй! Можно ли умереть от неправильного чихания?

Эксперт напоминает — сдерживаться крайне не полезно.

Чихание является симптомом очень многих заболеваний и становится особенно актуальной проблемой в разгар сезона гриппа и ОРВИ. На это неприятное явление жалуются и некоторые больные коронавирусной инфекцией.

Между тем, по мнению специалистов, попытки сдержать чихание могут привести к опасным последствиям для здоровья. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

«Так делать не стоит, есть риск повредить барабанные перепонки, получить разрыв сосудов глаза, кровотечение из носа, повреждение носовых пазух, головную боль. Во время чихания создается высокое давление в дыхательных путях, потенциально это может привести к разрыву аневризмы головного мозга. Это опасная для жизни травма», — указывается на сайте ведомства.

Как отметил в беседе с 5-tv.ru врач-отоларинголог Иван Лесков, вероятность причинить вред организму при неправильном чихании действительно велика.

«Чихание задерживать действительно опасно, потому что это резкий выдох, который вы пытаетесь остановить, зажав рот и нос. Правильно? Куда пойдет воздух? В первую очередь в евстахиевы трубы (канал, сообщающий полость среднего уха с носоглоткой — Прим. Ред.) и очень здорово ударит по ушам, только изнутри», — отметил врач.

По его словам, такие действия — прямой путь к разрыву барабанной перепонки.

Что касается более опасных последствий, как, к примеру, разрыв аневризмы головного мозга, его может спровоцировать все, что угодно.

Именно поэтому, патологическое расширение мозгового сосуда, в котором скапливается кровь эксперты по праву называют «бомбой замедленного действия», которая может «рвануть» в любой момент» и не обязательно из-за чихания.

«Если аневризма есть, то к разрыву может привести все, что угодно. Начиная от попытки, к примеру, переставить с места на место кухонный стол», — прокомментировал эксперт.

Как отметил врач, чихание может быть вызвано множеством факторов. Например, слишком холодным или наоборот, горячим воздухом. Впрочем, бывают и другие неочевидные причины.

«Вот британские ученые недавно опубликовали 18 сообщений от людей, у которых чихание развивается во время секса. Это связывают с каким-то нарушением вегетативной системы, но, думаю, ни тем, кто чихает, ни их партнерам от этого не легче», — пошутил доктор.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каковы причины снижения сексуального влечения у мужчин, по мнению врача.