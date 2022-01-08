Снижение сексуального влечения у мужчин может иметь множество причин. Некоторые из них относятся к общей категории, другие же составляют частные случаи. И для того, чтобы составить грамотный план терапии, необходимо тщательно изучить, что привело к такому результату. Об этом 5-tv.ru рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

По его словам, нередко к спаду желания у мужчин приводят вполне обыденные причины, связанные с современным образом жизни. Ведь неудивительно, что если человек много устает и не высыпается, ему вряд ли хочется бурной ночи с возлюбленной.

«К общим мы относим нарушение сна, нарушение режима труда и отдыха, в некоторых случаях нарушения в эмоциональной сфере. Это так называемый синдром менеджера, эмоциональное выгорание. И в этом случае инстинкт самосохранения всегда победит инстинкт размножения. В этих случаях мы начинаем исследовать качество жизни пациента», — поделился сексолог.

Нередко причина отсутствия желания кроется в характере отношений внутри пары. Оказать влияние могут как мелкие ссоры, так и серьезные проблемы в семье, отметил врач.

«Если мы говорим о частных причинах, здесь выходит на первый план качество взаимоотношений. Это может быть, например, снижение физической привлекательности или эмоциональной привлекательности партнерши. Это могут быть дисгармония, адюльтеры, обиды, ссоры, упреки», — сказал Кульгавчук.

Если есть какая-либо из этих причин, мужчина начинает все реже желать свою партнершу, и как следствие наступает детренированность и дезактуализация половой жизни.

«Иными словами — чем реже тем реже, и в этих случаях можно сказать, что в какой-то степени рефлексы затухают», — пояснил врач.

Для диагностики и назначения лечения собирается анамнез. Причем, по словам сексолога, он может потребовать изучения не только физиологической стороны вопроса, но и нюансов отношений между партнерами. Только тогда врач сможет назначить лечение, которое приведет к нормализации сексуальной жизни пациента. Методом исцеления в зависимости от особенностей конкретного случая может быть медикаментозная терапия, физиотерапия или курс семейной сексуальной психотерапии в паре.

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