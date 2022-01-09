Ивлеева улетела на отдых с Джараховым: «Опоздали на собственную свадьбу»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 025

Расставшаяся с рэпером Элджеем блогер проводит новогодние каникулы вдали от холода.

Фото, видео: Instagram @_agentgirl_, @dlgreez

Расставшаяся летом прошлого года с рэпером Элджеем блогер Анастасия Ивлеева, по всей видимости, нашла нового возлюбленного — Эльдара Джарахова. Судя по публикациям в Instagram, знаменитость отдыхает вместе с коллегой в Мексике.

«Ребят, что делать? Мы с Настей опоздали на собственную свадьбу. Что делать?», — в шутку спросил Джарахов у интернет-пользователей, лежа с Ивлеевой ночью на траве.

Instagram @dlgreez

А чуть погодя «парочка» показала чужую свадьбу, проходившую неподалеку.

«Наслаждаемся чужой свадьбой и чужим салютом. Совет да любовь», — сказала она.

Кстати, на отдыхе в Мексике Ивлеева расслабляется не только в компании с Джараховым, но вместе с мамой и братом. Знаменитость арендовала для них отдельную виллу, однако большую часть времени проводит все-таки в компании 27-летнего блогера. Связывают ли Ивлееву и Джарахова романтические отношения, остается только догадываться. Они сами никак не комментируют происходящее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ивлеева и Собчак показали честные фото 1 января.

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