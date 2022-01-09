Холостая Луна, холостая: не планируйте важного в названные астрологом дни января
Владеющие секретами небесных тел специалисты предупреждают, что Луна без курса, или «холостая Луна», оказывает значительное влияние на происходящее на Земле.
Фото: Depositphotos / SergeyNivens
«Холостая Луна», или Луна без курса, оказывает значительное влияние на происходящее на Земле и строит козни жителям планеты. Владеющие секретами небесных тел специалисты предупреждают, что не стоит планировать важных дел в неустойчивые астрологические промежутки времени. Дело в том, что Луна — подвижное небесное тело, меняющее свой знак раз в два с половиной дня. Когда спутник Земли выходит из одного знака, но еще не успевает вступить в отношения с управителем другого знака зодиака, этот промежуток носит название «холостой Луны» и считается неблагоприятным.
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Неудачно сложатся, по мнению астролога Ирины Булгаковой, в обозначенные даты следующие виды деятельности:
- Собеседования и выход на новое место работы
- Покупка автомобиля
- Сделки с недвижимостью
- Заключение важных договоров
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Подписание документов
- Регистрация новых предприятий
- Медицинские операции
Холостая Луна в январе 2022 года — календарь
01.01.2022 11:16 — 02.01.2022 02:02
03.01.2022 19:20 — 04.01.2022 01:44
05.01.2022 03:45 — 06.01.2022 03:16
08.01.2022 01:23 — 08.01.2022 08:26
10.01.2022 10:23 — 10.01.2022 17:47
12.01.2022 22:39 — 13.01.2022 06:08
15.01.2022 05:21 — 15.01.2022 19:11
18.01.2022 02:48 — 18.01.2022 07:03
20.01.2022 11:15 — 20.01.2022 17:02
22.01.2022 22:46 — 23.01.2022 01:03
25.01.2022 01:10 — 25.01.2022 06:57
27.01.2022 08:28 — 27.01.2022 10:34
28.01.2022 22:00 — 29.01.2022 12:09
31.01.2022 07:44 — 31.01.2022 12:42
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое «волчье полнолуние» и как пережить этот опасный день января 2022 года.
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