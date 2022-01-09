Холостая Луна, холостая: не планируйте важного в названные астрологом дни января

«Холостая Луна», или Луна без курса, оказывает значительное влияние на происходящее на Земле и строит козни жителям планеты. Владеющие секретами небесных тел специалисты предупреждают, что не стоит планировать важных дел в неустойчивые астрологические промежутки времени. Дело в том, что Луна — подвижное небесное тело, меняющее свой знак раз в два с половиной дня. Когда спутник Земли выходит из одного знака, но еще не успевает вступить в отношения с управителем другого знака зодиака, этот промежуток носит название «холостой Луны» и считается неблагоприятным.

Неудачно сложатся, по мнению астролога Ирины Булгаковой, в обозначенные даты следующие виды деятельности:

Собеседования и выход на новое место работы

Покупка автомобиля

Сделки с недвижимостью

Заключение важных договоров

Подписание документов

Регистрация новых предприятий

Медицинские операции

Холостая Луна в январе 2022 года — календарь

01.01.2022 11:16 — 02.01.2022 02:02

03.01.2022 19:20 — 04.01.2022 01:44

05.01.2022 03:45 — 06.01.2022 03:16

08.01.2022 01:23 — 08.01.2022 08:26

10.01.2022 10:23 — 10.01.2022 17:47

12.01.2022 22:39 — 13.01.2022 06:08

15.01.2022 05:21 — 15.01.2022 19:11

18.01.2022 02:48 — 18.01.2022 07:03

20.01.2022 11:15 — 20.01.2022 17:02

22.01.2022 22:46 — 23.01.2022 01:03

25.01.2022 01:10 — 25.01.2022 06:57

27.01.2022 08:28 — 27.01.2022 10:34

28.01.2022 22:00 — 29.01.2022 12:09

31.01.2022 07:44 — 31.01.2022 12:42

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