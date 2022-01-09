Холостая Луна, холостая: не планируйте важного в названные астрологом дни января

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм 28 849

Владеющие секретами небесных тел специалисты предупреждают, что Луна без курса, или «холостая Луна», оказывает значительное влияние на происходящее на Земле.

Холостая Луна, холостая: не планируйте важного в названные астрологом дни января

Фото: Depositphotos / SergeyNivens

«Холостая Луна», или Луна без курса, оказывает значительное влияние на происходящее на Земле и строит козни жителям планеты. Владеющие секретами небесных тел специалисты предупреждают, что не стоит планировать важных дел в неустойчивые астрологические промежутки времени. Дело в том, что Луна — подвижное небесное тело, меняющее свой знак раз в два с половиной дня. Когда спутник Земли выходит из одного знака, но еще не успевает вступить в отношения с управителем другого знака зодиака, этот промежуток носит название «холостой Луны» и считается неблагоприятным.

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Неудачно сложатся, по мнению астролога Ирины Булгаковой, в обозначенные даты следующие виды деятельности:

  • Собеседования и выход на новое место работы
  • Покупка автомобиля
  • Сделки с недвижимостью
  • Заключение важных договоров

  • Подписание документов

  • Регистрация новых предприятий
  • Медицинские операции

Холостая Луна в январе 2022 года — календарь

01.01.2022 11:16 — 02.01.2022 02:02

03.01.2022 19:20 — 04.01.2022 01:44

05.01.2022 03:45 — 06.01.2022 03:16

08.01.2022 01:23 — 08.01.2022 08:26

10.01.2022 10:23 — 10.01.2022 17:47

12.01.2022 22:39 — 13.01.2022 06:08

15.01.2022 05:21 — 15.01.2022 19:11

18.01.2022 02:48 — 18.01.2022 07:03

20.01.2022 11:15 — 20.01.2022 17:02

22.01.2022 22:46 — 23.01.2022 01:03

25.01.2022 01:10 — 25.01.2022 06:57

27.01.2022 08:28 — 27.01.2022 10:34

28.01.2022 22:00 — 29.01.2022 12:09

31.01.2022 07:44 — 31.01.2022 12:42

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