Только не под «холостой Луной»: Астролог назвала худшие дни января 2022 для зачатия, женитьбы и новых дел
Астролог Светлана Кройцер в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru предостерегла от принятия судьбоносных решений в обозначенные даты.
Фото, видео: Depositphotos / Olegkalina; 5-tv.ru
Астролог Светлана Кройцер предостерегла от принятия судьбоносных решений в обозначенные в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru даты. По ее словам, это худшие дни января для зачатия, женитьбы и новых дел.
Луна — достаточно подвижное небесное тело, меняющее свой знак раз в два с половиной дня, при этом, когда спутник Земли входит в какой-то зодиак, он вступает и в отношения с управителем этого знака зодиака.
Например, когда Луна входит в знак Тельца, она в этот момент вступает в аспект с Венерой, «сдруживается» с планетой любви, красоты и гармонии, наступает благоприятный аспект. И противоположное наблюдается, когда Луна входит в знак Скорпиона: «хозяином» Скорпиона является ее планета-враг. Во враждебной среде Луна словно «напрягается», наступает напряженный аспект.
«Любой аспект — это астрологическая свадьба, и когда Луна вышла из одного знака, но еще не вошла в другой, этот промежуток и называется „холостая Луна“ или Луна без курса», — дала определение астрологическому понятию эксперт.
В обозначенное время Луна не вступает в отношения ни с какой планетой, и данный период астрологи считают неблагоприятным.
«На самом деле, это условно неблагоприятное время: из-за его непредсказуемости мы не можем давать прогноза на это время, так как астрологи не знают, как поведет себя очень изменчивая Луна, отвечающая за эмоции, отношения и за ум», — пояснила астролог.
Согласно расчетам звездных специалистов, в январе 2022 года периодов «холостой Луны» будет около десяти, некоторые из них придутся на ночное время, Светлана Кройцер подробно рассказала о дневных промежутках, так как основная наша активность, особенно в плане принятия решений случается в светлое время суток.
Календарь «холостой Луны» на январь 2022 года — дневные отрезки
1 января, 11:00–00:00
Луна первого января будет без курса, поэтому в первый день года, советует эксперт, лучше не начинать обучение, работу, не вступать в новые отношения, не выходить замуж и не жениться, не зачинать детей. В переходный период лучше просто отдохнуть в компании своих близких и не планировать каких-либо масштабных дел, поскольку они могут и не сбыться.
5 января, 05:00–00:00
Весь день с самого утра Луна будет без курса, этот день неблагоприятен для каких-либо начинаний.
10 января, 10:00–18:00
Весь день не стоит совершать крупные покупки и заключать сделки с недвижимостью.
15 января, 05:00–19:00
Лучше не рисковать и не ставить планировать больших дел на эту дату.
20 января, 11:00–17:00
В этот день и лучше отдохнуть.
31 января, 7:00–12:00
В заключительный день января лучше воздержаться от принятия судьбоносных решений.
Как 5-tv.ru писал ранее, из-за парада планет в новогоднюю ночь нельзя будет загадывать желания.
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