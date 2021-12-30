Только не под «холостой Луной»: Астролог назвала худшие дни января 2022 для зачатия, женитьбы и новых дел

Астролог Светлана Кройцер предостерегла от принятия судьбоносных решений в обозначенные в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru даты. По ее словам, это худшие дни января для зачатия, женитьбы и новых дел.

Луна — достаточно подвижное небесное тело, меняющее свой знак раз в два с половиной дня, при этом, когда спутник Земли входит в какой-то зодиак, он вступает и в отношения с управителем этого знака зодиака.

Например, когда Луна входит в знак Тельца, она в этот момент вступает в аспект с Венерой, «сдруживается» с планетой любви, красоты и гармонии, наступает благоприятный аспект. И противоположное наблюдается, когда Луна входит в знак Скорпиона: «хозяином» Скорпиона является ее планета-враг. Во враждебной среде Луна словно «напрягается», наступает напряженный аспект.

«Любой аспект — это астрологическая свадьба, и когда Луна вышла из одного знака, но еще не вошла в другой, этот промежуток и называется „холостая Луна“ или Луна без курса», — дала определение астрологическому понятию эксперт.

В обозначенное время Луна не вступает в отношения ни с какой планетой, и данный период астрологи считают неблагоприятным.

«На самом деле, это условно неблагоприятное время: из-за его непредсказуемости мы не можем давать прогноза на это время, так как астрологи не знают, как поведет себя очень изменчивая Луна, отвечающая за эмоции, отношения и за ум», — пояснила астролог.

Согласно расчетам звездных специалистов, в январе 2022 года периодов «холостой Луны» будет около десяти, некоторые из них придутся на ночное время, Светлана Кройцер подробно рассказала о дневных промежутках, так как основная наша активность, особенно в плане принятия решений случается в светлое время суток.

Календарь «холостой Луны» на январь 2022 года — дневные отрезки

1 января, 11:00–00:00

Луна первого января будет без курса, поэтому в первый день года, советует эксперт, лучше не начинать обучение, работу, не вступать в новые отношения, не выходить замуж и не жениться, не зачинать детей. В переходный период лучше просто отдохнуть в компании своих близких и не планировать каких-либо масштабных дел, поскольку они могут и не сбыться.

5 января, 05:00–00:00

Весь день с самого утра Луна будет без курса, этот день неблагоприятен для каких-либо начинаний.

10 января, 10:00–18:00

Весь день не стоит совершать крупные покупки и заключать сделки с недвижимостью.

15 января, 05:00–19:00

Лучше не рисковать и не ставить планировать больших дел на эту дату.

20 января, 11:00–17:00

В этот день и лучше отдохнуть.

31 января, 7:00–12:00

В заключительный день января лучше воздержаться от принятия судьбоносных решений.

Как 5-tv.ru писал ранее, из-за парада планет в новогоднюю ночь нельзя будет загадывать желания.