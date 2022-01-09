Звездная участь: Почему болезнь Жанны Фриске часто поражает богатых и знаменитых

Жанна Фриске, Михаил Задорнов, Дмитрий Хворостовский, супруга Константина Хабенского скончались от глиобластомы — самой агрессивной разновидности рака мозга. Но что послужило причиной заболевания?

Пожалуй, многие не раз слышали о глиобластоме. Самая агрессивная форма опухоли мозга в разные годы не оставила шанса на жизнь многим знаменитостям: Жанне Фриске, Михаилу Задорнову, Дмитрию Хворостовскому, жене Константина Хабенского. И с каждым новым случаем складывается впечатление, будто рак прицельно «бьет» по тем, кто успел достичь больших высот. Врач-невролог Евгений Мосин в интервью «Доктору Питеру» рассказал о причинах развития онкологи у звезд.

По его словам, относить заболевание к «звездным» вовсе не стоит. Для болезни неважно, богатый ли ты и знаменитый ли, она может возникнуть из-за мутирующих клеток, которые не погибли, а продолжили делиться. А если вспомнить медийных личностей, столкнувшихся с недугом, то у них провоцирующим фактором стали хронический стресс и предрасположенность к онкологии.

«Где тонко, там и рвется» — это справедливо в отношении патологий, и если изначально есть предрасположенность, на фоне стресса опухолевая клетка уйдет из-под надзора иммунной системы, подавленной стрессом, и даст начало раку», — объяснил эксперт.

В то же время, по словам Мосина, сваливать вину только на стресс вовсе не стоит.

«Добавим сюда образ жизни в целом, особенности питания, предрасположенность к раковым опухолям, воздействия экологии, облучения», — заключил невролог.

По словам медика, глиобластому обнаруживают у троих из 100 тысяч человек. И лишь нескольким процентам удается прожить с заболеванием более пяти лет. Остальным врачи заключают — от восьми месяцев до полутора лет. А чтобы увеличить жизнь больному раком мозга, доступно много схем лечения. Но основной является удаление опухоли. Однако не всегда представляется возможным сделать операцию, не навредив пациенту.

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