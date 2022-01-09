Принц Уильям поссорился с Меган Маркл из-за ее слов о Кейт Миддлтон

Принц Уильям поссорился с Меган Маркл из-за конфликта с его женой Кейт Миддлтон. Он был очень зол на супругу принца Гарри из-за того, что она, по слухам, довела до слез герцогиню Кембриджскую перед своей свадьбой. Всему виной якобы послужило платье дочери Миддлтон — принцессы Шарлотты.

Жена принца Уильяма узнала, что платье маленькой наследницы не подходит ей по размеру. Для создания наряда требовались дальнейшие примерки, на которые уже не было времени. По словам инсайдера, Кейт была сильно расстроена и пустилась в плач, а общественность стала обвинять в случившемся Маркл.

«Кейт только что родила третьего ребенка, принца Луи, и была чересчур эмоциональна», — сообщил инсайдер в беседе с изданием Mirror.

Однако Меган Маркл в интервью Опре Уинфри рассказала совершенно обратное: именно она рыдала за несколько дней до свадьбы. Она поделилась, что действительно была сильно расстроена ситуацией с платьем, но никак не могла на нее повлиять, не говоря уже об общественной травле. Под таким давлением Меган Маркл и пошла под венец с принцем Гарри.

«Я делюсь рассказом о Кейт не для того, чтобы как-то унизить ее. Я надеюсь, что она захочет все исправить», — призналась Маркл Опре Уинфри.

Тем не менее, по ее словам, этот инцидент стал важным поворотным моментом в отношениях королевских особ. Они стали реже общаться, однако герцогиня Кембриджская пыталась помириться с Маркл.

«Она принесла мне цветы и записку с извинениями. И она сделала то, что сделала бы я, если бы знала, что причиняю кому-то боль. Верно! Просто взяла на себя ответственность за это», — рассказала герцогиня Сассекская.

Маркл призналась, что считает Кейт Миддлтон хорошим человеком.

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