Расчлененное тело мужчины нашли на ленте завода по переработке отходов в Подмосковье

Расчлененное тело мужчины нашли на ленте завода по переработке отходов «Каширский МПК» в Подмосковье. По данным 5-tv.ru, распиленные останки были расфасованы по строительным мешкам. На ленте помимо расчлененного тела были найдены полотенца, кожаные перчатки и куртка.

Известно, что на это предприятие мусор свозят на сжигание с юго-восточной, южной и юго-западной частей Московской области. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего, также устанавливаются водители, которые привезли труп на завод. Личность погибшего пока не известна.