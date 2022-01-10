Расчлененное тело мужчины нашли на ленте завода по переработке отходов в Подмосковье

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист 7 068

Распиленные останки были расфасованы по строительным мешкам. Известно, что на этом предприятии мусор сжигают.

Расчлененное тело мужчины нашли на ленте завода по переработке отходов в Подмосковье

Фото: Depositphotos / Vaicheslav

Расчлененное тело мужчины нашли на ленте завода по переработке отходов «Каширский МПК» в Подмосковье. По данным 5-tv.ru, распиленные останки были расфасованы по строительным мешкам. На ленте помимо расчлененного тела были найдены полотенца, кожаные перчатки и куртка.

Известно, что на это предприятие мусор свозят на сжигание с юго-восточной, южной и юго-западной частей Московской области. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего, также устанавливаются водители, которые привезли труп на завод. Личность погибшего пока не известна.

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