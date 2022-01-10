Константин Ивлев бросил беременную жену и умчал отдыхать на Мальдивы

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 062

Константин Ивлев оставил беременную жену и улетел отдыхать на Мальдивы

Фото, видео: Instagram @valeriya__ivleva

Валерия Ивлева честно рассказала подписчикам, почему супруг путешествует без нее.

Популярный кулинарный блогер, шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев улетел с детьми на Мальдивы, оставив в Москве беременную жену Валерию. В социальных сетях он активно делится впечатлениями от отдыха, рассказывает, как проводит время на живописном пляже. Подписчики в недоумении — неужели бросил?

Как известно, первую супругу Марию 47-летний повар покинул после 23 лет брака и рождения двоих детей ради новой возлюбленной. Журналистке Валерии Ивлевой (в девичестве Куденковой) 29 лет. Увидев, как вместе с сыном и дочкой Ивлев развлекается на сказочном острове, фолловеры тут же решили, что в его новой семье разлад.

Однако Валерия мужа оправдала. Оказалось, буквально за пару дней перед вылетом врачи рекомендовали ей повременить с путешествием и ради здоровья будущего малыша остаться в Москве. Советом докторов решила не пренебрегать. А следом женщина еще и приболела. Обидно, наверно, когда муж греется на золотом песке и купается в лазурной водичке, а ты наблюдаешь за этим из далека, рассуждают подписчики Ивлевой.

«Нет, не обидно. Мой муж очень много работает, он тоже должен отдыхать. Тем более поездку мы планировали заранее, планировали не вдвоем, а с детьми. Поэтому я абсолютно спокойно к этому отнеслась. Ну, немножко, конечно, погрустила», — призналась она.

Повар и журналистка поженились в феврале прошлого года. Вскоре стало известно, что молодая избранница сделает Ивлева многодетным отцом. Валерия, как признавалась сама, очень долго ждала беременности, она не сомневается, что супруг станет для ее ребенка самым нежным и любящим отцом.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Константин Ивлев признался, что не принимает серьезного участия в воспитании дочери от первого брака.

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