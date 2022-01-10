«Праздничная» волна: россиян предупредили о подъеме заболеваемости COVID-19

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 1 775

Эпидемиолог Хафизов предупредил россиян о росте заболеваемости COVID-19 после праздников

«Праздничная» волна: россиян предупредили о подъеме заболеваемости COVID-19

Фото: ТАСС / Метцель Михаил

Важно выйти из праздников во всеоружии и не стоит пренебрегать профилактическими мерами против COVID-19.

Штамм «омикрон» может серьезно подпортить россиянам настроение после каникул. Его распространение способно спровоцировать всплеск заболеваемости COVID-19  в стране, полагает эпидемиолог Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма «омикрон», — заявил специалист в эфире «Россия 1».

Он отметил, что после долгих каникул расслабившиеся люди вернутся на работу. А в офисах и других замкнутых рабочих пространствах их уже поджидает коварный «омикрон».

Важно выйти из праздников во всеоружии. Не стоит пренебрегать профилактическими мерами против COVID-19, а также средствами индивидуальной защиты в магазинах, общественном транспорте и других местах массового скопления людей.

«Омикрон» практически вытеснил «дельту» из-за значительно более низкой скорости распространения последнего штамма. Эта вариация COVID-19 не только куда быстрее, но и, по словам вирусолога Александра Чепурнова, способна на обмен генетическим материалом с другим вариантом коронавируса внутри тела человека.

Такой вывод был сделан после того, как специалисты обнаружили внутри «омикрона» структурную часть от другой инфекции. Вероятно, простудной.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Роспотребнадзоре рассказали о наибольшем распространении COVID-19 среди детей.

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