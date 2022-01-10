Ретроградного Меркурия не стоит бояться, его даже можно использовать себе во благо. Уверена натальный астролог Маргарита Тренькина. В наступившем 2022 году эта планета начнет пятиться назад четыре раза и ближайший из таких периодов — с 14 января по 4 февраля. Принято считать, что в это время ничего, кроме крушения надежд, ждать не стоит, но есть способы получить выгоду, пока остальной мир сходит с ума.

Степень влияния ретроградного Меркурия на человека зависит главным образом от его личного гороскопа. Рожденные в этот период чувствуют себя прекрасно, когда он снова приходит в их жизнь. Для остальных опасным может быть так называемая точка стационарности планеты — когда она только вступает в обратное движение.

Первая продлится с ночи 13 января по утро 15-го, вторая — с 3 по 5 февраля. На данные периоды лучше не планировать важных дел, не назначать переговоров и встреч, отменить поездки и отказаться от перемещения на транспортных средствах. По завершении этапа стационарности Меркурия важно не бросаться в бой, а завершить старые дела, проанализировать результаты и тщательно спланировать будущее. Данное время нужно использовать для работы над ошибками и «подтягивания хвостов», пишет WMJ.ru.

Студентам стоит заняться учебными долгами, в личных отношениях появится больше шансов уладить разногласия и урегулировать конфликты. Руководителям предприятий Трекнькина советует устроить тимбилдинговые встречи для сотрудников, провести их обучение. При правильных действиях, настаивает астролог, ретроградный Меркурий даст много шансов исправить положение к лучшему. Нужно лишь отставить панику, взять себя в руки и действовать.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, астролог Алла Новокрещенова и нумеролог Таша Ункель назвали даты рождения людей, для которых 2022 год будет особенно тяжелым.