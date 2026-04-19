Раненый российский военный неделю удерживал позицию от атак ВСУ в зоне СВО

Дарья Бруданова Журналист

Героя впоследствии представили к награде.

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

В зоне проведения специальной военной операции раненый командир ВС РФ неделю удерживал позицию от атак боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написало агентство РИА Новости.

О случившемся изданию рассказал командир боевой машины группировки войск РФ «Центр» Александр Басов. Он отметил, что бой проходил в условиях интенсивного давления. В результате наш боец остался один. Семь дней ему пришлось в одиночку держать оборону.

«Он был ранен, сам себе оказал помощь и продолжал удерживать позицию», — сказал военный.

Все это время боевики ВСУ не раз предпринимали попытки штурма. В конечном итоге взять позицию под свой контроль им так и не удалось. По словам военного, его сослуживец смог продержаться до конца. Когда к нему подоспело подкрепление, то мужчину эвакуировали в ближайшую больницу.

Александр Басов добавил, что, по его информации, позже командира представили к награде, но к какой именно он не знает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю героя России Сергея Ярашева. Он 68 дней в одиночку удерживал позиции в ДНР. При этом мужчина не считает себя героем.

