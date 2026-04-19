Трамп назвал Израиль надежным союзником США

Дарья Бруданова Журналист

Американский лидер заявил, что Тель-Авив оправдал его ожидания.

Фото: Reuters/Nathan Howard

Израиль — надежный союзник США. Об этом в социальной сети Truth Social написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Он подчеркнул: ему совершенно неважно, что другие думают о руководстве Тель-Авива. Самое главное, что он доволен.

«Нравится людям Израиль или нет, но он доказал, что является отличным союзником Соединенных Штатов Америки. Они храбры, смелы, верны и умны», — написал американский лидер.

Дональд Трамп также заявил, что Израиль оправдал его ожидания. В то время как остальные страны просто-напросто отвернулись от США.

Ранее Дональд Трамп резко высказался о НАТО. Он рассказал, что после того, как ситуация с Ормузским проливом разрешилась, в Белый дом позвонили представители альянса, хотя до этого никто с ним не хотел связываться. По словам президента США, европейцы интересовались, не нужна ли Вашингтону помощь. В ответ он посоветовал им держаться подальше.

Последние новости

19:05
Тело пропавшей жительницы Пермского края нашли спустя полгода у ее дома
18:47
«С ним нелегко»: Авраам Руссо рассказал о работе с Андреем Губиным
18:28
Пока Самойлова отдыхает: Джиган появился на публике вместе с сыном
17:55
Дрессировщица рассказала о пострадавших в цирке Ростова-на-Дону после инцидента с тигром
17:32
В цирке Ростова-на-Дону тигр выпрыгнул в зрительский зал
17:27
В Австрии в детском питании обнаружили крысиный яд

Сейчас читают

«Леденящий душу крик!» — соседка о ссоре актера и его жены, убивших друг друга в Мытищах
В Подмосковье актер и его жена зарезали друг друга во время ссоры
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Исповедь о похудении: почему стройность не гарантирует счастья

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео