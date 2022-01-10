Невролог рассказал о возможной причине инсульта у 68-летней Прокловой

Неожиданная госпитализация заслуженной артистки РСФСР Елены Прокловой шокировала и напугала коллег и близких знаменитости. Практически все окружение уверено в отменном здоровье актрисы, однако действительно ли так безупречно состояние Прокловой? На этот вопрос в беседе с 5-tv.ru ответил врач-невролог Виктор Шахнович.

«Инсульт — это заболевание сосудов головного мозга. Обусловлено оно нарушением эластичности сосудистой стенки. Сосуд становится более жестким, перестает пропускать то количество крови, которое есть», — рассказал специалист.

По его словам, когда головной мозг получает недостаточно крови, определенные его части перестают питаться, потому что кровь несет в себе кислород. В результате случается инсульт.

«У здорового человека инсульт не возникает. И это надо понимать», — резюмировал Шахнович.

Невролог отметил, что самое главное — это профилактика своего состояния.

Если говорить о конкретном случае Елены Прокловой, то причиной инсульта, по мнению врача, могут быть психологические и физические нагрузки на организм. Постоянные репетиции и гастроли 68-летней актрисе явно идут не на пользу.

«Подъемы артериального давления, на которые не обращали внимание и в результате организм страдает. И когда-то организм не выдерживает и происходит нарушение кровообращения», — подытожил специалист.

Елена Проклова пожаловалась на сильное головокружение и высокое давление. 10 января ее госпитализировали, а последующие обследования выявили причину недомогания — инсульт. Сейчас актриса переведена в реанимацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что коллеги поведали о состоянии Елены Прокловой перед инсультом.