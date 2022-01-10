Отец Алисы Тепляковой резко ответил на вопрос о прогулах его дочерью экзаменов в МГУ

Отец девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой агрессивно отреагировал на вопрос 5-tv.ru касательно заявления пресс-службы факультета психологии МГУ. В учебном заведении заявили, что девятилетняя студентка с 24 декабря по настоящее время не появлялась на сдаче зимней сессии.

«Я не знаю о чем идет речь. Можно прекратить распространять незаконно полученные персональные данные? <…> Я не буду ничего комментировать, я даже не знаю, о чем идет речь <…> Я вас очень прошу прекратить распространять клевету в СМИ!» — резко ответил Евгений Тепляков на вопрос 5-tv.ru.

Вероятнее всего, причиной непосещения элитного российского вуза девочкой является инцидент, который произошел между Евгением Тепляковым и заведующим кафедрой факультета психологии 21 декабря. Когда отец Алисы узнал о ее неудовлетворительной оценке, то, по сведениям учебного учреждения, напал на представителя вуза, когда пытался прорваться к месту проведения экзамена.

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По словам родителя, он хотел пробраться к своей дочери, чтобы пресечь «незаконное лишение свободы ребенка» в ходе экзамена. Мужчина отрицает все обвинения в нападении на сотрудника МГУ. После инцидента он показывал в своих социальных сетях способности дочери — на видеозаписях девочка рассказывала о материалах «заваленной» дисциплины «Введение в психологию».

«К сожалению, с 8 сентября 2021 года мы не видели студентку Теплякову Алису в стенах Московского университета. А с 24 декабря 2021 года по настоящее время на сдаче зачетов и экзаменов. На данный момент факультетом психологии выясняются причины отсутствия Тепляковой Алисы Евгеньевны на экзаменах и зачетах. О дальнейших намерениях Алисы продолжать обучение на факультете психологии МГУ нам неизвестно», — рассказали в пресс-службе факультета МГУ.

В то же время в вузе отметили, что при успешной сдаче сессии и желании Алисы продолжать обучение, для девятилетней студентки будет составлен индивидуальный учебный план в соответствии с образовательным стандартом.

Известно, что в восемь лет Алиса Теплякова экстерном сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике. Она подала заявление на поступление в МГУ, но не смогла поступить на бюджетное место, ей досталось — платное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как нейропсихолог охарактеризовала способности «талантливой» девочки Алисы Тепляковой.