В ссоре все средства хороши? Семь ошибок, превращающих конфликт в скандал

Психолог Ольга Романив: молчание в ссоре бывает не менее болезненным, чем крик

Разногласия в паре — это нормально: между двумя людьми с разным прошлым и привычками рано или поздно происходит конфликт интересов. Но одни ссорятся, мирятся и идут дальше, а у других немытая чашка запускает скандал, после которого неделями сквозит холодом. Семь ошибок, которыми люди разрушают отношения в ссорах, в интервью 7Дней.ru перечислила психолог Ольга Романив.

Первая — переход на личности. Вместо обсуждения конкретного промаха человек бьет по партнеру целиком обобщениями вроде «ты невыносимый эгоист». Мозг воспринимает такую критику как угрозу, и диалог умирает: партнер защищает свое эго, а проблема остается нерешенной.

Вторая ошибка — обесценивание чувств. Фразы «ничего страшного» или «ты преувеличиваешь» звучат для говорящего как голос разума, но для расстроенного оппонента означают, что его реальность ошибочна. Обесценивание бывает и тонким, таким как снисходительный тон или ироничная улыбка.

Третья — молчанка. Игнорирование со стороны важного близкого психолог называет одним из самых жестоких наказаний. Это порождает тревогу и страх быть отвергнутым, а проблема консервируется и рванет позже.

Четвертая — старые обиды. Когда спор из-за забытого мусора за минуты разрастается до глобального конфликта, вспоминается все, что ранило годами раньше. Но психика не способна решать десять проблем сразу, и в итоге пара тонет в грузе прошлого.

Пятая ошибка — попытка чтения мыслей. Человек приписывает партнеру злой умысел и выдает догадки за факт. Так разрушается доверие, а живой собеседник заменяется его злобным воображаемым двойником.

Шестая — «перевод стрелок». В ответ на замечание летит «а сама-то?». Обмен обвинениями никак не приближает партнеров к решению проблемы.

Седьмая ошибка — стремление к победе любой ценой. Ссора становится войной, в ход идут сарказм, шантаж и манипуляции. Психолог напоминает: если вы размазали близкого аргументами, нечего радоваться — проиграли ваши отношения в целом.

Пожалуй, еще один риск — это неправильный выбор помощника. Одни пары обращаются к семейному психологу, другие расходятся по разным комнатам и задают свои вопросы чат-ботам. Искусственный интеллект может анализировать теории, но он не в состоянии оценить все тонкости ваших отношений. В некоторых случаях советы только усугубляют ситуацию.

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