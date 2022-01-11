Международная реакция на переговоры по безопасности России и США Женеве

Переговоры в Швейцарии между Россией и США сегодня — на первых полосах мировых изданий. Причем, практически все журналисты согласились с главным выводом нашей делегации: основания для осторожного оптимизма есть.

По мнению обозревателей CNN, самое главное достижение этого саммита — контакт между Москвой и Вашингтоном налажен. При этом, вряд ли Штаты будут уклоняться от дальнейшего диалога.

Такой же вывод делают и Deutsche Welle, отмечая, что дипломатам удалось добиться спада напряженности.

В британской Гардиан отмечают, что переговоры были полезны для всего мира, и теперь важно закрепить прогресс в рамках совета Россия-НАТО, который пройдет в среду.