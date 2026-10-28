«Если купят билеты»: в Кремле назвали условие участия Европы в переговорах по Украине

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

Помощник президента РФ заявил, что европейские государства никто приглашать не собирался.

Ушаков: Европу не пригласят на переговоры по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Ушаков: Европу не пригласят на переговоры по Украине

Европейские государства не примут участия в трехсторонних переговорах России, США и Украины. Об этом ИС «Вести» сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Они туда могут попасть, если купят билеты, но никто их за стол переговоров приглашать не собирается», — приводит его слова телеканал.

Ранее Ушаков охарактеризовал первую трехстороннюю встречу по украинскому урегулированию как «пристрелочную». По его словам, очередной раунд переговоров с участием России, США и Украины состоится в Абу-Даби в первой половине ноября. Помощник президента также указал, что очередным дедлайном обозначено 4 ноября — День народного единства в России — после стороны будут готовы возобновить переговоры.

При этом Ушаков обратил внимание на важность диалога с Европой. Он отметил, что европейские государства поддерживают Киев в его намерении продолжать конфликт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помощник президента России Юрий Ушаков рассказал: Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Норвегии и президентом Финляндии допустил приезд лидера киевского режима Владимир Зеленского в Москву. По словам российского лидера, если глава киевского режима прибудет в столицу, ему обеспечат все необходимые условия, включая безопасность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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