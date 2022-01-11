Захарова объяснила, почему у Польши не получится дать России «по яйцам»

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 103

Экс-дипломат Радослав Сикорский сравнил РФ с серийным насильником.

Захарова объяснила, почему у Польши не получится дать России «по яйцам»

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила бывшему МИД Польши Радославу Сикорскому, пригрозившему дать РФ «по яйцам». Она предположила, что польский дипломат стал «жертвой концепции гендерного разнообразия».

«Россия — женского рода», — напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Белик также отреагировал на заявление Сикорского. Он назвал слова польского политика невежеством с претензией на адекватность.

«Видимо, это и есть польская дипломатия во всей красе, все говорит само за себя. Остается только гадать, что творится в головах польских политиков, позволяющих себе подобные высказывания, хотя в условиях русофобии, которая процветает в Польше, такое не удивляет», — подчеркнул он в комментарии «Известиям».

Заявление о том, что Россия является «насильником» Сикорский сделал после твита главы МИД РФ Сергея Лаврова, который охарактеризовал действия НАТО направленными на «захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и СССР».

«Уясните это в России раз и навсегда, на понятном вам языке. Мы не ваши сироты, потому что вы не были нашим папой. Скорее серийный насильник», — высказался польский экс-дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ указали госсекретарю США Энтони Блинкену на его хамскую шутку по поводу трагических событий в Казахстане.

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Захарова объяснила, почему у Польши не получится дать России «по яйцам»

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