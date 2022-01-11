Обезглавленное тело пенсионерки найдено в подмосковных Люберцах

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук Эксклюзив 1 011

Несколько недель убитая женщина пролежала в квартире с незапертой дверью прежде чем ее хватились.

Обезглавленное тело пенсионерки найдено в подмосковных Люберцах

Фото: ТАСС / Сорокин Донат

Гниющее обезглавленное тело 63-летней женщины обнаружено в подмосковном городе Люберцы. В полицию обратились сотрудники ЖЭУ, обслуживающего дом на улице Льва Толстого, заявив, что хозяйка одной из квартир в течение нескольких недель не выходит на связь. По данным 5-tv.ru, дверь в жилище была не заперта, но войти туда соседи побоялись из-за собаки — питомец погибшей громко лаял.

Прибывшие правоохранители вызвали на место службу по отлову собак, животное пришлось усыпить, чтобы проникнуть в квартиру. Труп пенсионерки был найден на кухне, ее голова лежала в другой комнате. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти женщины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пьяном застолье двух жителей города Раменское в Московской области, которое окончилось поножовщиной. В одной из квартир обнаружили лежащее в неработающем холодильнике тело мужчины, завернутое в одеяло.

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