Обезглавленное тело пенсионерки найдено в подмосковных Люберцах

Гниющее обезглавленное тело 63-летней женщины обнаружено в подмосковном городе Люберцы. В полицию обратились сотрудники ЖЭУ, обслуживающего дом на улице Льва Толстого, заявив, что хозяйка одной из квартир в течение нескольких недель не выходит на связь. По данным 5-tv.ru, дверь в жилище была не заперта, но войти туда соседи побоялись из-за собаки — питомец погибшей громко лаял.

Прибывшие правоохранители вызвали на место службу по отлову собак, животное пришлось усыпить, чтобы проникнуть в квартиру. Труп пенсионерки был найден на кухне, ее голова лежала в другой комнате. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти женщины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пьяном застолье двух жителей города Раменское в Московской области, которое окончилось поножовщиной. В одной из квартир обнаружили лежащее в неработающем холодильнике тело мужчины, завернутое в одеяло.