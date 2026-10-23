Любовь прошла, а дом остался: Стиви Уандер судится с бывшей

Стиви Уандер требует выселить бывшую возлюбленную из своего дома

Американский музыкант Стиви Уандер подал в суд на свою бывшую возлюбленную Кармен Эфферсон, требуя выселить ее из принадлежащего ему дома в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам дела, Эфферсон живет в этой недвижимости с июля 1988 года. Договоренность была устной, письменный договор аренды отсутствовал, а ежемесячная плата составляла ноль долларов. По данным издания, в конце 1980-х у Уандера и Эфферсон были романтические отношения, и они даже были помолвлены.

Причиной иска стал конфликт вокруг страховой проверки. Летом команда музыканта несколько раз пыталась попасть в дом для осмотра, однако Эфферсон, как утверждается, отказывалась впускать кого-либо внутрь. Отсутствие доступа поставило под угрозу страховое покрытие имущества, и в июле юристы Уандера направили женщине уведомление о прекращении ее права на проживание. Предполагалось, что она покинет дом к 27 августа, но этого не произошло.

В судебных документах также приводится переписка между Эфферсон и адвокатом Дэвидом Хаффом. В одном из писем она обвинила юриста в «расистском хладнокровном тоне белого мужского превосходства» и потребовала прекратить с ней связь. Хафф в ответ указал, что первый контактировавший с ней юрист не был ни белым, ни мужчиной, и предупредил, что отказ от проверки может привести к выселению.

Уандер требует, чтобы суд обязал Эфферсон освободить дом, а также добивается компенсации ущерба и судебных издержек.

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