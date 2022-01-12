Страдает, не спит, пьет снотворное: Садальский обеспокоен здоровьем Малахова

По мнению артиста, телеведущий сам загнал себя в угол и заработал так называемый синдром ямщика.

Работа на износ, бесконечные съемки и сумасшедший ритм жизни подкосили здоровье телеведущего Андрея Малахова, считает актер, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. По его словам, журналист страдает, не может уснуть без снотворных таблеток. Комментируя, казалось бы, позитивный повод — 50-летие знаменитого ведущего — актер обратился к имениннику с пожеланием пожалеть себя и хоть немного отдохнуть.

Как отметил Садальский, его бесконечное уважение за годы знакомства заслужили только два работника телевидения, да и в целом российского шоу-бизнеса. Это Андрей Малахов и Дмитрий Нагиев. И хоть первый и имеет спорную репутацию как автор и ведущий ток-шоу, на которых обсуждаются подробности личной жизни звезд, причем не всегда приятные, он «порядочный человек и хороший парень», говорит актер.

«Он работает просто на разрыв. Он переживает, страдает, не спит, он пользуется, я знаю, снотворными таблетками… Есть такой, знаете, синдром ямщика: ты думаешь, что ты молодой, гонишь, загоняя себя, — сердце разрывается. Вот я желаю ему, чтобы он чуть-чуть ослабил поводья», — заявил артист в интервью NEWS.ru.

Стоит отметить, подозрения в проблемах со здоровьем Малахова посетили в последнее время не только Садальского. Незадолго до своего юбилея телеведущий сильно изменился, полагают его фанаты. Так, на съемках новогодней передачи с участием композитора Александры Пахмутовой он появился заметно располневшим.

Поклонники также заметили странность в прическе знаменитости, некоторые предположили, что он и вовсе надел парик. Сам Андрей Малахов высказывания подобного толка не комментирует, вместо этого продолжает день за днем выпускать в эфир новые скандальные выпуски.

globallookpress.com / Natalya Loginova

Что же касается Садальского, он тоже весьма продуктивен — не только в своей профессии, но и в маневрах на волнах инфоповодов. Редкое событие в шоу-бизнесе остается им незамеченным, а если обсуждать нечего, он сам находи тему для беседы с публикой. Недавно, к примеру, как писал 5-tv.ru, прошелся по коллегам-актрисам. В очередном посте Станислав Садальский высмеял пожилых звезд, откровенничающих об интимных приключениях молодости. Стыдно, говорит, рассказывать, как они «давали в юном возрасте».