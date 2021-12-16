Садальский высмеял артисток за рассказы об интиме в юности: «Детей бы постеснялись»

Скандально известный актер Станислав Садальский пристыдил возрастных артисток, которые в интервью рассказывают о бурной юности. Излишне откровенные подробности своих романов стоит держать при себе, уверен шоумен. При этом журналист призвал как можно чаще общаться с молодыми: в них жизнь.

«Вот что заметил — надо общаться с молодыми, только с ними. С теми, кто годится тебе в дети. Ровесники не доведут до добра, выйдешь от них больной и старенький. Молодые — они заряжают, они продлевают жизнь. Нет, совсем не надо прикидываться юным, делать татухи, бросаться модными словами и слушать рэп. Это как раз выглядит смешно и жалко. А старухи? Что старухи? Сидят и рассказывают сказки на телевидении, как они давали в юном возрасте. Дуры, детей бы постеснялись», — написал он на своей странице в Instagram.

Instagram @stassadal

Садальский известен своими эпатажными заявлениями. Он не упускает момента, чтобы не прокомментировать актуальную повестку. Однако в последнее время на острие зрительского внимания личная жизнь самого артиста. Поговаривают, что он крутит роман со звездой «Сватов» Татьяной Кравченко.

В социальных сетях знаменитостей зачастили совместные фото: прогулки, чтение, увлеченные разговоры. К тому же они вместе играют в новом антрепризном спектакле. Утешение друг в друге звезды искали и в тяжелые моменты, когда из жизни ушли их коллеги — Валерий Гаркалин и Нина Русланова. Поклонники отмечают — оба артиста не связаны узами брака и могут быть отличной парой.

К тому же, в последнее время артист сильно похорошел. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники даже спутали 70-летнего Станислава Садальского с актером Максимом Авериным.