Последние сообщения пропавшей Яковлевой: «Я в онкоцентре. Привези мороженого»

Звезда больше восьми недель не выходит на связь с фанатами. Те начинают бить тревогу.

Россияне опасаются за жизнь и здоровье звезды фильма «Чародеи» Александры Яковлевой. Уже несколько лет актриса борется с онкологическим недугом и всегда держит поклонников в курсе событий. Но недавно она совсем перестала выходить на связь. Ее последний пост в Instagram был опубликован в начале осени 2021 года.

Известно, что 64-летняя Александра Евгеньевна несколькими месяцами ранее участвовала в выборах в Калининграде. Звезде не хватило голосов, чтобы стать членом областной Думы. Свой пост она посвятила именно этому — разочарованию от подведения итогов.

«Не звоните мерзкими голосами. Не жалейте. Конечно, очень обидно, что родной, любимый город не пришел на выборы. Явка очень низкая. Что же вы?!» — негодовала звезда.

Общение в комментариях с Яковлевой приостановилось около девяти недель назад. Тогда актриса выступила с заявлением, что чувствует себя неважно.

«Тамара, я в онкоцентре. Привези шоколадного мороженого. Позвони, заберут, мне дадут», — обратилась к одной из подписчиц Александра Евгеньевна.

После этого звезда перекинулась парой слов еще с одним фанатом и перестала отвечать на сообщения совсем.

Instagram @yakovlevaleksandra

Обеспокоенные фолловеры заваливают комментарии Яковлевой трогательными фразами с заботой о здоровье. Люди интересуются, куда пропала дива и как продвигается лечение онкологии. Dni.ru напоминает, что у актрисы выявлена последняя стадия. Она перенесла уже 20 курсов химиотерапии.

«Дорогая, где же вы? Все в порядке?»

«Что-то перестала выходить в Instagram»

«Александра, у вас все хорошо?» — то и дело пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что больная раком Александра Яковлева спела оду жизни в одном из последних писем.