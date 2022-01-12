ТОП-5 мужских имен, чьи обладатели рискуют закончить жизнь в сумасшедшем доме

Парапсихолог и таролог Саона в беседе с 5-tv.ru рассказала, обладатели каких мужских имен наиболее подвержены риску закончить жизнь в психиатрической клинике.

Сергей

Сергей не умеет контролировать себя, свои эмоции, действия. Всю агрессию он выплескивает на окружающих.

«Он может нагрубить женщине, он может сказать даже своим близким, а потом сожалеть об этом, склонен к психическому нарушению», — объясняет Саона.

Андрей

Андреи, по словам специалиста, чаще всего имеют тихий характер. При знакомстве люди не всегда понимают, что у этого человека есть серьезные проблемы с психикой.

«Но, находясь немного времени с этим человеком, нормальный и адекватный человек начинает понимать, что проблемы есть», — продолжает таролог.

Михаил

Мужчины с именем Михаил в ярости могут натворить очень много плохих дел, а потом не жалеть о содеянном. Риск оказаться в психиатрической клинике у них, по словам таролога, высок. Михаил даже способен навредить сам себе, его посещают мысли о суициде.

Петр

Петр — властная личность. Он желает, чтобы люди подчинялись ему. Обладатели этого имени видят и замечают только себя. И из-за самовозвеличивания для Петра все нередко заканчивается плохо.

Николай

Николай никогда никого не слушает. Он всегда делает так, как нужно лишь ему. Про таких людей говорят «на своей волне». Эти люди нередко оказываются в заключении. Они способны навредить и себе, и окружающим людям, подытожила Саона.

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