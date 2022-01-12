Дерзкая кошечка VS романтичная лошадка: типы женщин по восточному гороскопу

Понять женщину под силу не каждому, ведь это загадочные, непостоянные создания. Однако астрология помогает пролить свет на характер представительниц прекрасного пола и узнать, чего от них оидать в любовных отношениях и карьере. Так, согласно китайскому гороскопу, дамы всех знаков делятся на четыре типа, по которым можно узнать о красавице много интересного.

Романтические женщины

(рожденные в годы Лошади, Тигра, Собаки)

Образ этих женщин, их мысли, идеалы и стиль жизни — все имеет ощутимый романтический флер. Это сильные личности, под очарование которых очень легко попасть. Вот только сами представительницы этого типа, как правило, часто сомневаются в своих способностях. Поэтому они всю жизнь стараются достичь новых высот, доказать свою состоятельность.

Несмотря на то, что эти дамы обычно обладают эффектной внешностью, красота — отнюдь не главное в их жизни. Они не могут служить украшением в жизни своего избранника, так как реализовать свои таланты и способности им просто необходимо.

Рядом с такой особой надолго сможет остаться только исключительный мужчина, который имеет свое дело, интересы и является незаурядной личностью.

Сильные женщины

(рожденные в годы Петуха, Змеи, Быка)

Эти женщины обладают большой силой воли, которая управляется разумом. Как правило, это дамы амбициозные и настойчивые. Они могут достичь в карьере больших высот. Именно такими были Маргарет Тэтчер, Екатерина II, Индира Ганди.

При этом разумной воле часто сопутствует романтическая любовь. В отношениях такие женщины часто сами себе выбирают партнеров. Покорить сердце дамы этого типа сложно — планка требований к будущему избраннику достаточно высока.

Впрочем, по отношению к себе эти женщины также очень требовательны и стремятся быть успешными во всех сферах — создать крепкую семью, стать матерью, построить карьеру. Одним это удается, другие же вынуждены разрываться между домом и работой в попытках успеть всюду.

Обаятельные женщины

(рожденные в годы Крысы, Обезьяны, Дракона)

Представительницы этой тройки — олицетворение изящества, утонченности и слабости. Они напоминают мужчинам о том, что существуют любовь и красота. В семье они способны создать уют и окружить любимого гармонией. Нередко они с презрением относятся к бытовым вопросам, но смиренно выполняют все рутинные дела.

Дамы этого типа просто созданы для любви и преклонения, но вместе с тем они отличаются здравым умом, поэтому редко теряют голову от страсти. Для них важна материальная стабильность, комфорт. Это, как правило, реалисты, для которых на первом месте стоит собственное здоровье, благополучие близких, уверенность в завтрашнем дне.

Достичь поставленных целей им помогает изрядная доля хитрости. Такие дамы — отличные дипломаты, способные склонить на свою сторону любого противника.

Независимые женщины

(рожденные в годы Кабана, Кота, Козы)

Эти женщины обладают трезвым взглядом на жизнь и рациональным умом. Однако у них есть одна особенность, которая проявляется, когда приходит время действовать. В такой ситуации они больше полагаются на сновидения, знамения, предсказания, чем на реальные факты.

Представительницы этого типа способны отстаивать свою независимость, не жалея сил и энергии. Обычно они успешны в сферах, где важен хороший вкус, гостеприимные манеры и презентабельный внешний вид.

Такие дамы обладают отличными навыками саморазвития, легко усваивают новые знания. При этом создание семьи не является для них самоцелью. Они могут легко обойтись и без брачных уз.

Но если все же выходят замуж, то из них получаются отличные жены. Мало кто еще способен так успешно поддерживать свежесть супружеских отношений, создавать идеальную гармонию в духовной, сексуальной и хозяйственной сфере.

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