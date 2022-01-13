Нумерологическая совместимость: как по имени вычислить идеального партнера

Найти не просто ту самую вторую половинку, но надежного партнера для создания семьи — мечта многих. Зачастую после неудавшихся отношений люди испытывают сожаление о потраченном времени или о несделанных шагах, которые могли бы спасти любовь.

Нумерологи уверены, что избежать неприятностей и создать гармоничный крепкий брак можно, заранее узнав о подводных камнях с помощью довольно простого расчета. Узнать ждет ли вас впереди счастливое будущее или ухабистая дорога притирок и скандалов, можно с помощью простой таблицы совместимости. Для расчетов вам понадобится только ваше полное имя и имя вашего партнера.

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1 и 1 — Отношения сложные, так как оба партнера стараются удерживать лидерскую позицию. Пара может быть счастлива в браке, если и муж, и жена будут готовы идти на компромисс.

1 и 2 — Партнеры подходят друг другу как нитка с иголкой. В такой семье царят любовь и гармония.

1 и 3 — Бурный союз. Такие отношения походят на жизнь на пороховой бочке.

1 и 4 — Хорошая совместимость. Спустя время партнерам может стать скучно друг с другом. Общее дело может спасти ситуацию.

1 и 5 — Бурные отношения, которые устраивают обоих партнеров.

1 и 6 — Крепкий союз, в котором партнеры поддерживают друг друга.

1 и 7 — Отношения часто начинаются с привычки, которая затем перерастает в близкие узы.

1 и 8 — Равенство — залог успеха таких отношений, иначе крах неминуем.

1 и 9 — Потрясающе гармоничный союз.

2 и 2 — Нередки конфликты на почве неумения найти компромисс.

2 и 3 — Один из самых гармоничных союзов. Долгая совместная жизнь и много детей.

2 и 4 — Отношения могут быть гармоничными, если партнеры станут более искренними и открытыми.

2 и 5 — Счастье в паре возможно, если оба партнера задвинут свое эго.

2 и 6 — Партнеры в этом союзе смотрят в одном направлении.

2 и 7 — Удачный брак, если отношения начались с дружбы. В дальнейшем узы станут только крепче.

2 и 8 — Муж и жена ждут одного и того же от жизни, потому их союз гармоничен и долговечен.

2 и 9 — Совершенно разные люди, но это не мешает им создать крепкую и счастливую семью.

3 и 3 — Если партнеры будут давать друг другу свободу, этот союз обречен на успех.

3 и 4 — Брак будет долгим, если между партнерами возникнет любовь.

3 и 5 — Счастье возможно, если муж и жена будут иметь одинаковые интересы.

3 и 6 — Еще один невероятно гармоничный союз.

3 и 7 — Партнеры не похожи друг на друга и имеют разные взгляды на жизнь. Однако им удается построить крепкие отношения.

3 и 8 — Один из самых неудачных браков, в котором много ссор и недопонимания.

3 и 9 — Одинаковые стремления партнеров удерживают их вместе. С годами такие отношения только крепнут.

4 и 4 — Партнерам в таких отношениях часто бывает скучно.

4 и 5 — Разные взгляды на жизнь и отношения не дают этим партнерам построить долгий и крепкий брак.

4 и 6 — Достаточно надежный брак во многом благодаря тому, что партнеры имеют одинаковый взгляд на жизнь.

4 и 7 — С самого начала отношений здесь царят спокойствие и постоянство. Одному из партнеров может стать скучно со временем.

4 и 8 — Не самый удачный брак. Каждый партнер желает лидировать в отношениях.

4 и 9 — Высока вероятность счастливого и крепкого брака.

5 и 5 — Удачный брак с кучей детишек.

5 и 6 — Непредсказуемые отношения. Каждый день в таком браке — сюрприз.

5 и 7 — Партнеры совершенно разные, но именно это и удерживает их вместе.

5 и 8 — Чрезмерная амбициозность одного из партнеров мешает счастью в браке.

5 и 9 — К разладу в отношениях может привести быт.

6 и 6 — Счастье возможно, если партнеры будут открыты друг другу.

6 и 7 — Удачный брак.

6 и 8 — Прямо противоположные личности, гармонично дополняющие друг друга.

6 и 9 — В этом браке одному из супругов всегда будет не хватать любви.

7 и 7 — Брак может быть счастливым, если партнеры будут обсуждать все недомолвки.

7 и 8 — Не самый удачный брак. Каждый партнер — эгоист по натуре.

7 и 9 — Счастливый брак.

8 и 8 — Оба партнера — сильные личности. Счастье возможно, если кто-то из них ослабит хватку.

8 и 9 — Общее дело сплотит партнеров и укрепит брак.

9 и 9 — Терпение — ключевое слово в таком браке. Только оно может укрепить отношения.

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