Пилот, рискуя жизнью, смог посадить неисправный истребитель

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В сети появились кадры, на которых видно, как пилот пытается спасти самолет от крушения.

Фото, видео: globallookpress / MOD Russia; 5-tv.ru

И сначала невероятные кадры, которые еще раз подтверждают, что военными самолетам управляют люди со стальными нервами.

Пилот истребителя, рискуя жизнью смог посадить неисправную машину. На видео, предположительно российский самолет Су-35С. Видно, что он летит с сильным креном и может рухнуть в любую секунду. Но вместо того, чтобы катапультироваться, пилот до последнего пытается спасти машину и идет на небывалый риск, чтобы погасить скорость — открывает тормозные парашюты еще в воздухе.

По предварительным оценкам, у самолета могла отказать система дистанционного управления. Известно, что Су-35 является одним из основных истребителей России. Но он стоит на вооружении не только нашей страны.

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