Не играйся с судьбой: Какие знаки посылает Вселенная каждому знаку зодиака

Наверняка, каждый человек хоть в раз в жизни стоял перед сложным выбором и долго не мог принять решение. Именно в такие моменты Вселенная посылает сигналы, тайные знаки, но не всегда их легко распознать. Так кому и какие послания судьба?

Овен

Для Овнов верная спутница по жизни — удача. Но проблема кроется в том, что это знак зодиака неосмотрителен и непреклонен. Овны не останавливаются, несмотря ни на какие знаки судьбы. А она дает Овнам послания только при помощи событий. Астрологи советуют присматриваться именно к тому, что происходит в вашей жизни, когда все вроде бы идет своим чередом, а потом резко меняется.

Телец

Тельцам Вселенная предоставляет нити, за которые нужно успеть ухватиться, чтобы перелезть на крепкую веревку и держаться за нее. Но понять, что именно является той самой спасительной нитью, Тельцам в потоке дел и событий трудно. Астрологи рекомендуют браться за все интересующие вас дела, а уже углубившись в них и поняв суть, отсеивать ненужные. Именно так вы сможете найти ваш собственный путь.

Близнецы

Вселенная Близнецов то и дело старается направить на путь, который приведет к тихой гавани. Но чаще всего они этому противятся. Астрологи настоятельно рекомендуют Близнецам стараться избегать необдуманных поступков.

Рак

Для Раков сигналами Вселенной служат неожиданно возникающие проблемы. Если вы хотите улучшить свою жизнь, обратите внимание на ситуации, которые, по вашему мнению, тянут вас вниз. Если вы развелись, бизнес прогорел, Вселенная тем самым показывает, что настало время глобальных перемен.

Лев

Вселенная давно уже поняла, что Львам бесполезно посылать знаки. Потому старается делать все за них сама. По словам астрологов, это происходит редко, но в самые болезненные периоды. Однако после того жизнь Львов неожиданно налаживается. К примеру, расстались с любимым человеком, а через пару месяцев свадьба и крепкий союз. Да, это про Львов.

Дева

По словам астрологов, в жизни Дев редко возникают судьбоносные моменты. Всему виной то, что они стараются их обходить стороной намеренно. Им хватает мудрости, знаний и опыта, чтобы понять — настал тот важный случай, который может изменить будущее, и отойти в сторону. Чтобы у Дев какая-либо ситуация сдвинулась с мертвой точки, им надо лишь начать действовать.

Весы

Вселенная не любит вмешиваться в жизнь Весов и давать им знаки. Она просто предпочитает корректировать действия, не давая упасть на самое дно. Однако, по мнению астрологов, судьбоносные моменты в жизни Весов все же есть — мелкие удачи. К примеру, нашелся потерянный кошелек, получили скидку на дорогой товар.

Скорпион

Вселенная Скорпионам предоставляет возможность изменить свою жизнь лишь несколько раз. Но это огромные и ценные подарки. Поэтому знайте — если судьба ставит вас перед серьезным выбором, и вы уверены, что после него жизнь изменится в лучшую сторону, решайтесь!

Стрелец

Когда Вселенная готовит Стрельцам серьезные изменения в жизни, они могут ощущать прилив сил, энергии и решительности. В эти моменты в воздухе будто витает аура удачи. Если Стрельцы готовы, уверены, то надо решаться на перемены!

Козерог

У Козерогов, по мнению астрологов, в жизни происходит все по нарастающей. В детстве и юности Вселенная редко вмешивается, одна позже помощь возрастает. Поэтому особо трудолюбивые Козероги добиваются успеха больше, нежели ленивые представители этого знака зодиака.

Водолей

Водолеи не всегда знают, к чему им идти и стремиться, а усилия прилагают лишь при наличии полной свободы действий. Если вдруг вы почувствовали, что у вас есть цель и средства для ее достижения, знайте — это тот самый знак судьбы, говорящий: «Вперед».

Рыбы

Если для некоторых знаков зодиака знаком судьбы выступают тяжелые и сложные периоды в жизни, то у Рыб наоборот — моменты спокойствия. Когда ничто и никто не отвлекает, вы предоставлены сами себе. Все это говорит — приятные перемены не за горами. Астрологи уверены — судьба к Рыбам безумно благосклонна до тех пор, пока они сами желают найти свое место в жизни.

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