Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 января для всех знаков зодиака

Каждого человека манит перспектива узнать будущее, чтобы успешно справиться с возможными трудностями, подготовиться к испытаниям или же напротив, ощутить предвкушение грядущих побед. Помочь в этом могут древние руны, по которым обладающие редкой способностью предвидения могут определить, что уготовано судьбой.

Рунический провидец Игорь Вечерский благодаря своему дару не раз предрекал значительные события мирового масштаба и изменения в жизни знаменитостей. Специально для 5-tv.ru предсказатель рассказал, какой будет предстоящая неделя с 17 по 23 января для всех знаков зодиака.

Овен

Наутиз, феху и ингуз говорят о переменах к лучшему в материальной сфере. Если вы планировали что-то предпринять, чтобы укрепить свое благосостояние, пришла пора действовать. Сейчас наступает удачный период для новых начинаний.

Телец

Гебо, перевернутая райдо и перевернутый эваз не рекомендуют заключать сделки и соглашения с новыми партнерами, если вы не владеете всей необходимой информацией. По возможности перенесите принятие важных решений на более благоприятный период, и еще раз все обдумайте, тщательно взвесьте «за» и «против».

Близнецы

Отал, йера и соуло указывают на то, что ранее потраченные усилия принесут свои плоды. Не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте в том же духе. Наступает очень благоприятный период, чтобы заложить фундамент для будущих успехов.

Рак

Райдо, наутиз и перевернутая перто говорят о том, что сейчас не самое удачное время для новых начинаний. Реализацию некоторых проектов лучше поставить на паузу. Хорошая новость в том, что это ненадолго. Совсем скоро события начнут развиваться гораздо быстрее.

Лев

Иса, дагаз и и уруз подсказывают — для того, чтобы выйти на новый уровень в вашей деятельности, придется приложить немало усилий. Настройтесь на серьезный лад и действуйте. Вам предстоит преодолеть некоторые трудности, но вы имеете все шансы успешно с ними справиться.

Дева

Перевернутый уруз, дагаз и гебо говорят о том, что вы обладаете потенциалом для создания надежного коллектива единомышленников, однако можете упустить эту возможность. Не исключено, что вы прилагаете недостаточно усилий и настойчивости. Не стоит бояться принимать самостоятельные решения, сейчас это просто необходимо, ведь только так можно достичь успеха.

Весы

Райдо, феху и уруз указывают на перемены к лучшему в финансовой сфере. Вас ожидает благоприятный период для новых начинаний. Если у вас были какие-то смелые идеи — самое время приступить к их реализации. Обстоятельства будут к вам благосклонны, нужно только приложить усилия.

Скорпион

Ингуз, наутиз и лагуз предупреждают, что в ближайшее время вы можете быть заняты разрешением различных споров. Руны не рекомендуют идти на открытую конфронтацию — сохранить мир и достичь цели пусть даже обходным путем гораздо важнее.

Стрелец

Перевернутая райдо, перто и вуньо советуют вам внимательно относиться ко всей поступающей информации. Полученные сведения будут вам полезны. Также руны рекомендуют задуматься над тем, достаточно ли вы уделяете времени своим собственным интересам, здоровью и душевному равновесию. Если мало, самое время это исправить.

Козерог

Перевернутый манназ, вуньо и эйваз предупреждают о возможных конфликтах. Противоречия могут возникнуть из-за того, что вы слишком зациклились на своих внутренних переживаниях и хотите, чтобы все происходило по вашим правилам. Внимательно присмотритесь к своему окружению, чтобы понять, насколько эти люди важны для вас. Возможно, какие-то отношения уже изжили себя, и их пора заканчивать.

Водолей

Иса, манназ и соуло советуют обратить свое внимание на ваши взаимоотношения с другими людьми. В первую очередь с теми, кто рядом уже долгое время. Наступает хороший период, чтобы использовать свои коммуникативные кавыки и вывести эти отношения на новый уровень.

Рыбы

Манназ, перевернутый турисаз и перевернутая перто советуют сконцентрироваться на преодолении препятствий, которые возникли в вашей жизни в последнее время. Вам могут открыться новые перспективы, которые укажут выход из сложившейся ситуации. Сейчас есть шанс обернуть все в свою пользу и улучшить свое положение.

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