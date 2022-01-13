Самый неприятный в году: чего ждать от ретроградного Меркурия в конце января?

Ретроградный Меркурий — время больших испытаний. Кто-то пройдет их успешно, кто-то вернется на годы назад, чтобы вновь попытать свое счастье. Как бы то ни было, рекомендации астролога в этот период отнюдь не лишни. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru эксперт по звездам, таролог, экстрасенс Денис Холодницкий рассказал, как нужно себя вести, чтобы избежать неприятных побочек «убегающей» планеты.

Всему свое время

Специалист уточнил, что ретроградным (идущим против оси) Меркурий будет с 14 января по 3 февраля. Этот период по праву называется кризисным: ломаться будет все, начиная от техники и заканчивая личными отношениями. Но переживать по этому поводу не стоит. Главное — не планировать ничего масштабного. Ну или в крайне случае попытаться контролировать каждый нюанс.

«Этот ретроградный Меркурий будет самым неприятным в году, потому что разворачивается он в квадратуре с Ураном, а это всегда увеличение, глобализация вектора, заданного Меркурием. Если вспомнить, что еще не закончилась ретроградная Венера, то личная жизнь тоже даст жару — ждем возвращения бывших», — иронично подметил Холодницкий.

Если экстрим не входит в ваши планы, то соглашаться на сомнительные встречи, возобновление любовных и интимных отношений со старыми знакомыми не следует. А еще отправляться в дальние путешествия. И в том, и в другом случае не исключены серьезные проблемы. По мнению специалиста, принимать решения в сложный период нужно только с «холодной» головой и в полной уверенности в завтрашнем дне.

«Не берите в долг и уж тем более кредиты. Никаких глобальных вещей! Ну а если ситуация вынуждает, то очень тщательно все контролируйте, от А и до Я», — еще раз подчеркнул Денис Холодницкий.

Что можно делать?

Между тем, период ретроградного Меркурия настолько же опасен, насколько хорош. Если точно знать, что и как нужно делать. Время с 14 января по 3 февраля идеально подходит для ремонтов и починки чего-либо. Речь идет, в частности, и о проблемах в отношениях. Хотите получить все и сразу? Будьте вежливыми и обходительными. Старайтесь вникать в детали и помогать всем, кто в этом нуждается. Впрочем, если чувствуете себя неуютно — лучше сразу избавьтесь от негативных факторов.

«Доделать начатое — один из главных девизов ретроградного Меркурия! Единственное, что действительно сейчас можно начинать, так это эзотерические практики! Хотели начать изучать нумерологию — вперед! Хотели начать гадать на Таро — самое время! Посветите это время себе, своему саморазвитию! Ну и конечно, берегите себя и откройтесь космосу!» — заключил астролог.

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