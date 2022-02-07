Витамин вечной молодости: какие продукты нужно есть для предотвращения старения

Наталья Григорьевская
Наталья Григорьевская Наталья Григорьевская Журналист редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 364 425

Гастроэнтеролог Тюльпина рассказала, как витамин B2 замедляет старение

Фото, видео: Depositphotos / gpointstudio; 5-tv.ru

Ключевая роль в сохранении здоровья кожи и волос принадлежит рибофламину. О механизмах и ресурсах витамина B2 эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина.

С возрастом человеческий организм теряет или перестает усваивать необходимые компоненты — проблемы со здоровьем дают о себе знать, начинается увядание внешности. Ключевая роль в сохранении состояния кожи и волос принадлежит витамину B2 — он предотвращает старение организма, поворачивая время вспять. Как это происходит и откуда черпать «витамин красоты», объяснила в эксклюзивном интервью 5-tv.ru терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина.

«Все биохимические процессы в нашем организме протекают с участием витаминов группы B, в том числе витамина B2, или рибофламина. При этом главная роль витамина B2 — активация других витаминов группы B: B6, B9 (фолиевой кислоты) и витамина B12, без него они не сработают», — объяснила врач.

Витамин B2 играет огромную роль в метаболизме белков, жиров и углеводов. Наш организм расходует витамин B2 в значительных объемах, чтобы обеспечить нормальное функционирование многих процессов, и потому мы часто находимся в состоянии его дефицита.

Когда возникает дефицит витамина B2

Потребность в витамине B2 повышается в результате интенсивных физических нагрузок, анемии, заболеваний щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта. Злоупотребление алкоголем, прием контрацептивов, антибактериальных и иных препаратов также являются провоцирующими факторами «таяния» необходимого компонента.

Признаки дефицита витамина B2 в организме

Нехватка витамина в первую очередь отражается на состоянии кожи, волос и ногтей, в основе которых — белковые компоненты. Витамин B2 заслуженно называют «витамином красоты» из-за его участия в синтезе всех белковых молекул человеческого тела. Коллаген и эластин — тоже белковые молекулы, поэтому красивая упругая и сияющая кожа, шелковистые волосы, крепкие ногти — заслуга витамина B2. Эксперт отметила, что сухая кожа, ломкие волосы и слоящиеся ногти могут проявляться и при других патологиях, но дефицит витамина B2 — частый их виновник.

Еще один характерный симптом дефицита элемента — заеды в уголках рта, а также сухость или воспаление слизистых оболочек ротовой полости. Беспричинные мышечные и головные боли также могут свидетельствовать, что ваш организм недополучает B2.

Как и в каком количестве восполнить дефицит витамин B2

Гастроэнтеролог посоветовала обратиться к специалистам, чтобы исследовать уровень витаминов в организме, а затем, на основании анализов, врач сумеет подобрать оптимальную дозировку для каждого конкретного случая.

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Витамин B2 входит в состав комплексных мультивитаминных препаратов, однако содержится в малой дозировке.
Медики рекомендуют отдать предпочтение монопрепаратам, когда в их составе единственный компонент — витамин B2.

Продукты, содержащие витамин B2

Витамин B2 содержится в продуктах животного и растительного происхождения. Животный источник витамина B2: молоко, сыр, творог, яйца и субпродукты — печень и почки. В растительных продуктах микроэлемент содержится в грибах, однако абсолютным рекордсменом признан кедровый орех.

«Учитывая высокий калораж кедрового ореха, мы не съедим его в необходимых для компенсации дефицита витамина B2 количествах», — заявила терапевт.

К тому же, содержащийся в продуктах питания рибофламин быстро разрушается на свету — до 70% теряется за 20 минут.
Поэтому эксперты рекомендуют добирать необходимые порции из нутрицевтиков: различные БАДы, содержащие витамин B2, станут неплохим подспорьем в борьбе со старением.

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