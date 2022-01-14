Вслед за Волочковой: мечтающая о материнстве Семенович нашла мужчину на шоу

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 031

Семенович выбрала жениха на шоу «Давай поженимся!»

Вслед за Волочковой: мечтающая о материнстве Семенович нашла мужчину на шоу

Фото: Instagram @ann_semenovich

Эффектная красотка признается — искать спутника жизни ей элементарно некогда, ведь она вся в работе.

Певица Анна Семенович никогда не жаловалась на недостаток мужского внимания, но вот построить серьезные отношения 41-летней красотке с эффектной фигурой никак не удается. По словам девушки, знакомиться ей элементарно некогда, ведь работа занимает почти все ее время. Недавно знаменитость пришла в шоу Ларисы Гузеевой на Первом канале, чтобы из проверенных опытными свахами кандидатов выбрать самого достойного.

За сердце звездной невесты боролись трое мужчин, но в ходе общения Семенович отдала предпочтение бизнесмену по имени Юрий. По его собственному признанию, экс-солистка «Блестящих» — девушка его мечты.

Кадр из шоу «Давай поженимся». 1tv.ru

Солидного вида кавалер владеет собственной компанией по продаже недвижимости и готов окружить любимую комфортом и заботой. На вопрос певицы, летает ли он бизнес-классом, Юрий уверил, что может себе это позволить.

«Неплохой, с юмором, плотненький. Круто, что он стоит на ногах», — рассудила Семенович и вместе с женихом спела песню «Ищу мужа».

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Анна Семенович — певица, актриса и телеведущая. С детства занималась фигурным катанием и весьма преуспела. В паре с Романом Костомаровым стала серебряными призерами чемпионата России 2000 года. Однако из-за травмы Семенович пришлось уйти из спорта. Эффектная красавица решила реализоваться в музыке. Большую популярность приобрела в составе группы «Блестящие», но впоследствии выбрала сольную карьеру.

Певица ни разу не была замужем и еще не обзавелась наследниками. Не так давно Семенович рассказывала, что жила в гостевом браке с иностранцем и ее такой формат отношений в целом устраивал. По словам знаменитости, она могла сама распоряжаться своей жизнью, веселиться и проводить время, как ей нравится, не отчитываясь перед своим мужчиной за каждый шаг.

Однако сейчас Семенович настроена на создание крепкого союза с надежным человеком, так как артистка очень хочет стать мамой. Избранник должен подойти в первую очередь, как заботливый и внимательный отец и муж.

Недавно балерина Анастасия Волочкова также повстречала нового ухажера в шоу Гузеевой и очень скоро улетела с ним на Мальдивы, откуда публикует одно романтическое фото с мускулистым красавцем за другим. Однако все ли у влюбленных так идеально, как они показывают?

Ранее 5-tv.ru рассказал, что бойфренд Волочковой уже дважды устроил своей знаменитой спутнице «большую проблему».

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