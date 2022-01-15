Жена футболиста Олега Данченко погибла в автокатастрофе

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 968

Для извлечения тела супруги спортсмена спасателям пришлось разрезать машину.

Фото, видео: ТАСС / Коротаев Артем; Instagram @ meuwmiu; Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Жена украинского футболиста Олега Данченко Виктория погибла в страшном ДТП. Авария произошла в пятницу, 14 января. Спасатели разрезали автомобиль, чтобы извлечь тело девушки. Кадры с места происшествия опубликовали в украинских социальных сетях.

Погибшая была за рулем своего Mercedes. По предварительным данным, ее машина врезалась в автомобиль марки KIA. Затем транспорт девушки столкнулся с эвакуатором, а после ударился об отбойник. Трагедия произошла на трассе Киев — Одесса.

К слову, Виктория регулярно публиковала в Instagram записи, на которых были запечатлены ее правонарушения. Подписчики разделились на два лагеря: одни считают, что авария — это следствие систематичных нарушений ПДД и заслуженная кара, а другие соболезнуют родным и близким погибшей.

Жена футболиста Олега Данченко погибла в автокатастрофе

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Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

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Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

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Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

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Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

«Жаль девушку, ее близких и мужа Олега. R.I.P.»;

«Пусть земля будет тебе пухом»;

«Боже, Вика…я не верю. Спи спокойно», — написали доброжелатели.

Противники жизненного стиля Виктории тоже оставили свои комментарии.

«Вот что значит, не гоняйте…»,

«В Одессе все девочки на понтах. Красивая яркая жизнь, но короткая»;

«Карма догнала. Нечего было лихачить. По городу более 120 км/ч летала, вот и получила свое. Правила для всех одинаковые», — отметили фолловеры.

Луганская «Заря» в день смерти супруги Олега Данченко подписала с футболистом контракт до 2023 года. Сейчас спортсмен входит в ряды греческого клуба АЕК. В сезоне 2019–2020 года он провел 19 матчей в составе казанского «Рубина».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семь человек погибли сразу в двух авариях в Сибири.

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