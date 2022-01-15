Страшнее фильма-катастрофы: цунами после извержения вулкана в Тонга сносит все на своем пути

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 214

После природного бедствия на острове Американское Самоа отдельные районы погрузились в кромешную темноту.

Фото, видео: Depositphotos / raineralbiez; Twitter @Brave_spirit81, @TuiteroSismico, @sirajnoorani

В Королевстве Тонга на острове Американское Самоа извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга-Хаапай привело к цунами. Крупнейшее с декабря прошлого года природное явление погрузило несколько районов в кромешную темноту посреди дня. Местные жители пытаются укрыться от сильнейшего потока воды, который сносит ограждения и затапливает автомобили.

«Вулканическое извержение продолжается с 04:20 сегодняшнего утра (18:20 мск предыдущего дня — Прим. ред.). Шлейф пепла, пара и газов был выброшен на высоту 5-20 километров над уровнем моря», — передает ТАСС слова исследователей из Геологической службы США.

Twitter @TrCorrespondent

Власти Королевства настоятельно рекомендовали местным жителям воздержаться от купания, а морякам, которые ныне находятся в открытом море, перейти на большую глубину. Однако не все последовали советам. Некоторые граждане вместо того, чтобы как можно скорее укрыться в безопасном месте, в ожидании цунами боксировали пальму и снимали накрывающую их волну на телефоны.

Исследователи будут наблюдать за состоянием вулкана, пока извержение не прекратится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что предсказала Ванга в 2022 году.

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