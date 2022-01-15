Невозможно устоять: какие имена делают женщин самыми сексуальными

С древних времен люди подходили к выбору имени ответственно. Во многих религиях и учениях принято считать, что имя человека обладает особым для него значением, наделяет носителя определенными чертами характера, сильными и слабыми свойствами, возможно, даже предрекает определенную судьбу. Оно защищает, вдохновляет на свершения, помогает добиваться поставленных целей.

Экстрасенс и мастер оккультных наук Андрей Харрис в мудрости предков не сомневается. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru он рассмотрел один из аспектов женского имени — его способность делать обладательницу притягательной и сексуальной. По его словам, сочетание тех или иных букв, слогов, их звучание — все это становится магической призмой, способной раскрыть в женщине роковую соблазнительницу.

Так какие же женские имена не позволят пройти мимо ни одному кавалеру?

«Две буквы образуют слог, именно этот слог является той самой призмой, которая несет в себе сексуальную энергию. Есть пять основных категорий имен. Первые — это имена, содержащие слог „ар“, например, Маргарита, Мария, Марина, Дарья, Дарина. Эти обладательницы наиболее сексуальны для представителей противоположного пола», — считает Харрис.

Вторая категория содержит буквы «е» и «р», слог «ер». Так что, парни, знакомясь с Валерией или Вероникой, будьте осторожны! Сами не заметите, как магические чары этих дам вскружат вам голову. Также сексуально звучит в мужских ушах редкий слог «ир», как в имени Ирина. Ирочки, уверен Андрей Харрис, умеют сводить с ума выбранную «жертву», не тратя на это особых усилий.

«Древние говорили, что если женское имя будет начинаться и заканчиваться на одну и ту же букву, то тогда такая обладательница будет очень счастлива в личной жизни. Например, это имена Алиса либо Алина. И завершает нашу пятерку слог „ин“. Встречается в именах подобных — Паулина, Инна, Нина», — говорит экстрасенс.

Как отмечает Андрей Харрис, ссылаясь на знания из оккультных источников, никогда не поздно осознанно сменить свое имя. Если хотите изменить свою жизнь к лучшему, усилить свои чары и наладить романтический аспект жизни, список лучших вариантов — перед вами.

Стоит отметить, сила имени и его способность влиять на судьбу научно не доказана, данные об этом транслируют исключительно эксперты в области тонких материй. Однако перемены порой действительно помогают начать новую жизнь. Надеяться на имя или работать над собой обстоятельствами — ваш выбор.

Ранее в беседе с 5-tv.ru Андрей Харрис назвал ТОП-5 мужских имен, обладатели которых рискуют оказаться в тюрьме.