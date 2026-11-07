МВД отменило записи о детях в загранпаспортах: что изменится для граждан РФ

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 48 0

Такое решение связано с участившимися случаями отказа во въезде в европейские страны детям, не имеющим собственных документов.

Почему МВД перестанет вносить детей в загранпаспорта РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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МВД перестанет вносить данные о детях в загранпаспорта граждан РФ

Информацию о детях больше не будут вписывать в заграничные паспорта россиян уже с января 2027 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, такая норма обусловлена федеральным законом, который был принят в апреле 2026 года. Именно этот документ отменил государственную пошлину за внесение записей о детях в загранпаспорт. Кроме того, как подчеркнули в пресс-службе, нововведение продиктовано необходимостью защиты прав россиян на свободу передвижения.

В ведомстве пояснили, что в последнее время наметилась тревожная тенденция: недружественные европейские страны все чаще отказывают во въезде российским детям. Причиной становится отсутствие у них собственных загранпаспортов, даже если они вписаны в документы родителей. При этом в МВД успокоили граждан: ранее выданные паспорта с отметками о детях сохраняют свою юридическую силу до истечения их срока действия.

На фоне враждебной политики четыре страны Европы ввели ограничения для российских загранпаспортов. Эти действия создают дополнительные и зачастую необоснованные барьеры для туристов и усложняют возможность посещения государств, что и вынуждает Москву оперативно адаптировать правила выдачи документов ради защиты интересов граждан.

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