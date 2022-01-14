ТОП-5 мужских имен, обладатели которых рискуют оказаться в тюрьме

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист Эксклюзив 8 587

Экстрасенс Андрей Харрис уверен — некоторые представители сильного пола больше других склонны попадать в криминальные истории.

Фото, видео: Depositphotos / reewungjunerr; 5-tv.ru

С именем человека издавна связано множество поверий и легенд. Считается, что оно во многом определяет судьбу и является неким таинственным кодом, влияющим на наши поступки и предпочтения.

Имя — не просто набор букв, а полноценные магические фильтры с помощью которого мы взаимодействуем с этим миром. Существует несколько мужских имен, которые имеют наивысший риск попасть в криминальную деятельность, а также в места заключения. С чем это может быть связано, 5-tv.ru объяснил экстрасенс Андрей Харрис.

«Обладатели подобных имен объединяет дух воинственности, любовь к свободе, чрезмерное выряженное личное мнение», — считает Харрис.

При этом такие личности часто в своей жизни оказываются словно на развилке — судьба дает им возможность выбора дальнейшего пути. Остаться ли на светлой стороне или перейти на темную, где уже не действуют законы морали и этики? Лишь немногим удается принять верное решение, найти так называемую золотую середину и не оступиться в определенный момент.

Итак, какие же это имена? Для представителей сильного пола это — Сергей, Руслан, Марат, Владимир и Андрей.

По мнению экстрасенса, именно эти именные коды имеют негативные вибрации, по которым можно предсказать грядущие перипетии, связанные с лишением свободы.

«Называя своего ребенка подобным именем, обязательно подумайте, хотите ли вы давать ему такую сложную, но, возможно, интересную судьбу», — напоминает экстрасенс.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какая судьба и жизненный путь ждут каждый знак зодиака, согласно китайскому гороскопу.

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