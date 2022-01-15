Как курица лапой: нейропсихолог рассказала, связан ли плохой почерк с гениальностью

Эйнштейн славился уродливым почерком, труды Бетховена и Наполеона с трудом расшифровывались. Наталья Мануйлова в беседе с 5-tv.ru рассказала, можно ли на этом основании отнести себя к великим.

В мировой истории много примеров гениальности обладателей неразборчивого почерка: физик Эйнштейн, Бетховен, Наполеон, Лев Толстой — записи каждого из них расшифровывались с трудом. копии могла делать только его жена. Является ли плохой почерк признаком гениальности? На этот вопрос эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответила нейропсихолог и нейрокоуч Наталья Мануйлова.

Если человек гениален, но у него плохой почерк, специалисты говорят, что рука просто не поспевает за скоростью мысли. В то же время существует немало примеров, когда талантливые люди обладают красивым почерком.

«Если у человека изначально не наблюдается никакой гениальности и есть только плохой почерк, то ждать, что из плохого почерка родится гениальность, не стоит», — сказала нейропсихолог.

Эксперт привела две главные причины возникновения нечитабельной манеры написания текстов от руки.

Педагогические причины

Во время закладывания основ письма объясняют, как держать пишущий инструмент и как нужно сидеть. Большое значение уделяется написанию графических элементов и правилам их соединения.

«Если эти педагогические приемы были человеку даны и отработаны в течение продолжительного времени, например полгода, то за это время должен сформироваться хороший красивый почерк, а дальше эти навыки нужно просто поддерживать», — отметила специалист.

Причины, связанные с работой головного мозга

Нередко случается, что несмотря на потраченное на отработку почерка время, он так и продолжает оставаться нечитабельным.

«Здесь могут быть различные нарушения или недосформированность некоторых отделов мозга», — пояснила нейрокоуч.

Отклонения можно выявить по ситуации, когда человек не может писать красиво даже при большом желании. Это должно насторожить человека — возможно, следует задуматься о походе к нейропсихологу. Специалист определит наличие отклонений в функционировании мозга и поможет скорректировать почерк, сделав его более каллиграфическим.

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