Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 января

Нам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Сильная воля и мощно работающая интуиция будут помогать нам. В чувственной сфере появятся потребность в новизне и непредсказуемость, склонность к знакомствам и флирту. Из сложностей — косность мышления, неспособность поменять свою точку зрения и яростное отстаивание своих идеалов, даже если они ошибочны.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

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Овен — гороскоп на неделю

Овнам хорошо будет заняться подведением итогов, систематизацией и обдумыванием своих идей, а также другой мыслительной работой. Для чувственной сферы неделя очень напряженная — возможны перепады настроения и претензии ко второй половинке.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам неделя благоприятствует в личной жизни. Хорошо будет вновь разбудить чувства, которые начали угасать. Также полезно будет вспомнить удовольствия, которые вы хотели испытать, но так и не сделали этого. В переговорах и общении возможны косность, упрямство, сложности в коммуникации.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя очень благоприятная. Вам стоит подвести итоги, составить перечень мыслей и идей, которые посещали вас за последнее время. Скорее всего, вы найдете там что-то ценное. Также важно проанализировать ваш круг общения. Возможно, с кем-то вы хотели бы общаться больше, а с кем-то — совсем перестать. Сделайте это.

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Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит напряженная неделя в эмоциональной сфере и личной жизни. Будет сложно найти равновесие в чувствах и баланс в личных отношениях. Постарайтесь переждать этот период и не поднимать нерешенных проблем, не ставить вопросы ребром. Неделя неблагоприятна для выяснения отношений.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит напряженная неделя. Прежде всего, ожидаются трудности в коммуникации. Будет сложно договориться с окружающими, сложно понять их, сложно найти взаимовыгодное решение. Если вам кажется, что какой-то вопрос нужно срочно обдумать и решить — возможно, вам действительно только кажется. Скорее всего, лучше его отложить, и со временем он решится гораздо проще.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит очень благоприятная неделя в личной жизни. Попробуйте возобновить общение с теми, с кем вы раньше приятно проводили время. Это доставит вам много позитивных минут. Подходящее время заняться своей внешней привлекательностью и повысить свою удовлетворенность жизнью.

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Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Она лучше всего подходит для умственной активности и общения. В то же время неделя неблагоприятна для эмоциональной сферы и личной жизни. Вам будет просто разговаривать о делах, но сложно общаться на тему личных чувств и переживаний.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам неделя принесет гармонию и равновесие в личной жизни. Эмоциональная удовлетворенность и чувство красоты не покинут вас всю неделю. Напряженная мыслительная деятельность будет проходить сложно — возможны ошибки, недочеты, неточности в переговорах.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит скорее гармоничная неделя. Она хороша для подведения итогов, обдумывания и анализа последствий предыдущих действий. Например, хорошо бы заняться написанием мемуаров или додумать незаконченные мысли, дочитать недочитанные книги и изучить то, что начали, но отложили.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит любовный период. Романтическое настроение, позитивные переживания, некоторая сентиментальность — все это украсит вашу неделю. Хорошо посвятить свое время созерцанию красоты, укреплению личных отношений.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям пора подводить итоги. Прежде всего, интеллектуальные. Хорошо бы провести инвентаризацию ваших идей, поднять свои записи и заметки, вспомнить забытые мысли и составить из этого общую картину. Ваш ум будет работать точно и четко, но лучше не браться за новые идеи, а завершать начатые.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя будет благоприятной. Она способствует занятиям искусством и творчеством, созерцанию красоты, укреплению личных отношений. А также раскрытию вашей чувственности и сексуальности. Неделя принесет позитивные эмоции, которые помогут вам наполниться и исцелить душевные раны.

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