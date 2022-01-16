Обе всмятку: пять человек погибли в лобовом ДТП с двумя легковушками под Псковом

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 1 015

Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими в Псковской области

Фото, видео: МВД РФ

Кадры с места происшествия предоставили полицейские. Взглянув на них, становится понятно, что и «Волга», и иномарка двигались на очень высокой скорости.

Пять человек погибли в результате ДТП в городе Печоры Псковской области при столкновении двух легковых автомобилей. Кадры с места происшествия предоставили сотрудники МВД по региону.

На кадрах видно, что столкнулись черные Audi и «Волга». Авария была лобовой — у обеих легковушек сильно смяты капоты. По дорожной части разбросаны детали автомобилей. Судя по всему, оба автомобиля двигались на высокой скорости.

Как рассказали в полиции, ДТП произошло примерно в 9 часов утра 16 января на улице Псковская. В результате столкновения машин никто не выжил. На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли при столкновении катафалка и фуры под Иркутском.

Обе всмятку: пять человек погибли в лобовом ДТП с двумя легковушками под Псковом

1/9

МВД РФ

2/9

МВД РФ

3/9

МВД РФ

4/9

МВД РФ

5/9

МВД РФ

6/9

МВД РФ

7/9

МВД РФ

8/9

МВД РФ

9/9

МВД РФ

+1° Атмосферное давление 736 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.77
1.20 86.89
1.43
Начинаем новую жизнь! Китайский совет дня на понедельник, 17 января

Последние новости

11:08
Ученые выяснили жизнеспособность «омикрон» на разных поверхностях
10:55
Виторган показал трогательное фото с сыном от Собчак: «Платон вырос»
10:48
Австралия признала «Спутник V» безопасной и эффективной вакциной
10:41
Порошенко в аэропорту Киева вручили повестку и забрали паспорт
9:56
Смертельный трюк: Российский каскадер первым в мире смог на скорости пролететь сквозь автомобиль
9:45
Королевство под водой: Как извержение вулкана на островах Тонга превратило тропический рай в ад

Сейчас читают

Инсценировка или разбой? Что известно об ограблении вдовы Градского
Названы даты рождения людей, чьи судьбы изменят планеты с 17 по 30 января
Появились кадры с места вооруженного нападения на вдову Градского Коташенко
Адвокат Жорин требует компенсацию от европейского регулятора за «смертельную» вакцину

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год