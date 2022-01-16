Обе всмятку: пять человек погибли в лобовом ДТП с двумя легковушками под Псковом

Кадры с места происшествия предоставили полицейские. Взглянув на них, становится понятно, что и «Волга», и иномарка двигались на очень высокой скорости.

Пять человек погибли в результате ДТП в городе Печоры Псковской области при столкновении двух легковых автомобилей. Кадры с места происшествия предоставили сотрудники МВД по региону.

На кадрах видно, что столкнулись черные Audi и «Волга». Авария была лобовой — у обеих легковушек сильно смяты капоты. По дорожной части разбросаны детали автомобилей. Судя по всему, оба автомобиля двигались на высокой скорости.

Как рассказали в полиции, ДТП произошло примерно в 9 часов утра 16 января на улице Псковская. В результате столкновения машин никто не выжил. На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли при столкновении катафалка и фуры под Иркутском.