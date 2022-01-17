Нагиев подколол Гришаеву на шоу «Две звезды»: «Приятно встретить бывшую»

Телеведущий Дмитрий Нагиев, выйдя на сцену возобновленного после праздников шоу «Две звезды. Отцы и дети» пошутил над актрисой Нонной Гришаевой, назвав ее бывшей. Дело в том, что она наряду с Михаилом Боярским, Кристиной Орбакайте, Александром Олешко звезда заняла судейское кресло.

«Не думал, что скажу, но как приятно встретить бывшую. Особенно, когда вас связывает целый сезон в роли ведущих на проекте „Две звезды“. Заслуженная артистка России, мама сына и дочки, Нонна Гришаева!» — представил ее Нагиев.

globallookpress.com / Lev Ilyin

К слову, на шоу Гришаева пришла, нарядившись в блистательный белый брючный костюм, чем поразила поклонников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Нагиев получил кулаком в лицо от Игоря Верника на шоу «Две звезды. Отцы и дети».